Мишустин расширил полномочия полиции в Пермском крае

Полицейским разрешили выносить предупреждения и накладывать административные штрафы
Власти Пермского края передали МВД России часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях. Эта информация содержится в распоряжении правительства РФ.
«Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Пермского края. МВД передают часть полномочий о составлении протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность», — указано в документе.
Распоряжение было опубликовано 26 июня на портале правовой информации. Его подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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