Мишустин расширил полномочия полиции в Пермском крае

Правительство Прикамья передало МВД РФ полномочия по административным нарушениям
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Полицейским разрешили выносить предупреждения и накладывать административные штрафы
Полицейским разрешили выносить предупреждения и накладывать административные штрафы Фото:

Власти Пермского края передали МВД России часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях. Эта информация содержится в распоряжении правительства РФ.

«Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Пермского края. МВД передают часть полномочий о составлении протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность», — указано в документе.

Распоряжение было опубликовано 26 июня на портале правовой информации. Его подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Власти Пермского края передали МВД России часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях. Эта информация содержится в распоряжении правительства РФ. «Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Пермского края. МВД передают часть полномочий о составлении протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность», — указано в документе. Распоряжение было опубликовано 26 июня на портале правовой информации. Его подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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