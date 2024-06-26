26 июня 2024

Путин: ВМФ России получит более 40 кораблей в 2024 году

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ВМФ получит новые корабли
ВМФ получит новые корабли Фото:

Президент РФ Владимир Путин анонсировал передачу более 40 кораблей в состав Военно-морского флота России от отечественных судостроителей в 2024 году. Об этом он сообщил на совещании, посвященном развитию кораблестроения.

«В 2024 планируется передать более 40 [кораблей]», — сказал Путин, слова которого передает РИА Новости. Он уточнил, что в предыдущие годы также осуществлялась передача новых кораблей: 24 в 2022 году и 33 в 2023 году.

Президент подчеркнул значительный прогресс в судостроении и укреплении флота новыми кораблями и современным вооружением. Также ведется работа по ремонту и модернизации существующих кораблей.

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Президент РФ Владимир Путин анонсировал передачу более 40 кораблей в состав Военно-морского флота России от отечественных судостроителей в 2024 году. Об этом он сообщил на совещании, посвященном развитию кораблестроения. «В 2024 планируется передать более 40 [кораблей]», — сказал Путин, слова которого передает РИА Новости. Он уточнил, что в предыдущие годы также осуществлялась передача новых кораблей: 24 в 2022 году и 33 в 2023 году. Президент подчеркнул значительный прогресс в судостроении и укреплении флота новыми кораблями и современным вооружением. Также ведется работа по ремонту и модернизации существующих кораблей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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