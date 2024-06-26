Путин: ВМФ России получит более 40 кораблей в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин анонсировал передачу более 40 кораблей в состав Военно-морского флота России от отечественных судостроителей в 2024 году. Об этом он сообщил на совещании, посвященном развитию кораблестроения.
«В 2024 планируется передать более 40 [кораблей]», — сказал Путин, слова которого передает РИА Новости. Он уточнил, что в предыдущие годы также осуществлялась передача новых кораблей: 24 в 2022 году и 33 в 2023 году.
Президент подчеркнул значительный прогресс в судостроении и укреплении флота новыми кораблями и современным вооружением. Также ведется работа по ремонту и модернизации существующих кораблей.
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