Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском участке фронта имитируют контратаки. Об заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, Украина тем самым пытается показать Западу бурную деятельность.
«В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечены случаи, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Это не связано с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами», — сообщил Марочко, передает РИА Новости.
По словам Марочко, такие действия украинского командования создают лишь видимость полномасштабной боевой работы, используя при этом незначительные силы и не выполняя реальные боевые задачи. «Увеличение количества „бумажных“ наступлений может подаваться как положительные тенденции для западных кураторов», — добавил он.
Ранее Марочко заявлял, что группа журналистов, в том числе западных, прибыла в Харьковскую область, чтобы подготовить материалы по дискредитации российской армии. Эти статьи корреспондентам согласовывают представители Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.
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