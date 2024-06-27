Марочко заявил об имитации контрнаступления ВСУ в Харьковской области

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ВСУ пытаются убедить Запад в улучшении обстановки в Харьковской области Фото:
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Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском участке фронта имитируют контратаки. Об заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, Украина тем самым пытается показать Западу бурную деятельность.

«В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечены случаи, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Это не связано с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами», — сообщил Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, такие действия украинского командования создают лишь видимость полномасштабной боевой работы, используя при этом незначительные силы и не выполняя реальные боевые задачи. «Увеличение количества „бумажных“ наступлений может подаваться как положительные тенденции для западных кураторов», — добавил он.

Ранее Марочко заявлял, что группа журналистов, в том числе западных, прибыла в Харьковскую область, чтобы подготовить материалы по дискредитации российской армии. Эти статьи корреспондентам согласовывают представители Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.

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Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском участке фронта имитируют контратаки. Об заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, Украина тем самым пытается показать Западу бурную деятельность. «В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечены случаи, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Это не связано с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами», — сообщил Марочко, передает РИА Новости. По словам Марочко, такие действия украинского командования создают лишь видимость полномасштабной боевой работы, используя при этом незначительные силы и не выполняя реальные боевые задачи. «Увеличение количества „бумажных“ наступлений может подаваться как положительные тенденции для западных кураторов», — добавил он. Ранее Марочко заявлял, что группа журналистов, в том числе западных, прибыла в Харьковскую область, чтобы подготовить материалы по дискредитации российской армии. Эти статьи корреспондентам согласовывают представители Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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