Группа журналистов, в том числе западных, прибыла в Харьковскую область, чтобы подготовить материалы по дискредитации российской армии. Эти статьи корреспондентам согласовывают представители Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В город Харьков и его окрестности прибыло большое количество представителей украинских и иностранных СМИ, которые отрабатывают методические рекомендации по дискредитации ВС РФ», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что публикация материалов происходит только после согласования с сотрудниками ЦИПсО.
Военный эксперт добавил, что задачей некоторых журналистов является показ ударов по объектам, используемым украинскими боевиками, как умышленные обстрелы мирного населения. Он также указал, что такие корреспонденты должны освещать так называемые обстрелы гражданской инфраструктуры, как «геноцид мирного украинского населения и нарушение всех норм международных конвенций» российскими военнослужащими.
Ранее обозреватель Mysl Polska Петр Панасюк сообщил, что поддерживает российские цели по демилитаризации и денацификации на Украине. По его словам, это важно для польской стороны, потому что от этого зависит ее выживание, пишет 360.ru.
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