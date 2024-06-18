Марочко: под Харьковом высадился украинский «информационный десант»

Марочко: Киев направил в Харьков журналистов для дискредитации ВС РФ
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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, бронежилет, press, военкорр, военный журналист
Украинские и западные журналисты прибыли под Харьков для создания материалов о дискредитации ВС РФ, заявил Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группа журналистов, в том числе западных, прибыла в Харьковскую область, чтобы подготовить материалы по дискредитации российской армии. Эти статьи корреспондентам согласовывают представители Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В город Харьков и его окрестности прибыло большое количество представителей украинских и иностранных СМИ, которые отрабатывают методические рекомендации по дискредитации ВС РФ», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что публикация материалов происходит только после согласования с сотрудниками ЦИПсО.

Военный эксперт добавил, что задачей некоторых журналистов является показ ударов по объектам, используемым украинскими боевиками, как умышленные обстрелы мирного населения. Он также указал, что такие корреспонденты должны освещать так называемые обстрелы гражданской инфраструктуры, как «геноцид мирного украинского населения и нарушение всех норм международных конвенций» российскими военнослужащими.

Ранее обозреватель Mysl Polska Петр Панасюк сообщил, что поддерживает российские цели по демилитаризации и денацификации на Украине. По его словам, это важно для польской стороны, потому что от этого зависит ее выживание, пишет 360.ru.

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Группа журналистов, в том числе западных, прибыла в Харьковскую область, чтобы подготовить материалы по дискредитации российской армии. Эти статьи корреспондентам согласовывают представители Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В город Харьков и его окрестности прибыло большое количество представителей украинских и иностранных СМИ, которые отрабатывают методические рекомендации по дискредитации ВС РФ», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что публикация материалов происходит только после согласования с сотрудниками ЦИПсО. Военный эксперт добавил, что задачей некоторых журналистов является показ ударов по объектам, используемым украинскими боевиками, как умышленные обстрелы мирного населения. Он также указал, что такие корреспонденты должны освещать так называемые обстрелы гражданской инфраструктуры, как «геноцид мирного украинского населения и нарушение всех норм международных конвенций» российскими военнослужащими. Ранее обозреватель Mysl Polska Петр Панасюк сообщил, что поддерживает российские цели по демилитаризации и денацификации на Украине. По его словам, это важно для польской стороны, потому что от этого зависит ее выживание, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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