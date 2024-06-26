26 июня 2024

Ребенку, провалившемуся в колодец с кипятком в Екатеринбурге, выплатят 400 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд утвердил мировое соглашение Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге подросток провалился в колодец с кипятком

Коммунальщики выплатят 400 тысяч рублей мальчику, который провалился в колодец с кипятком в Екатеринбурге. В Орджоникидзевском райсуде законные представители ребенка с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» и АО «Орджоникидзевская УЖК» заключили мировое соглашение, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Заключено мировое соглашение, согласно которому АО „ЕТК“ обязуется компенсировать стоимость необходимого для восстановления здоровья несовершеннолетнего санаторно-курортного лечения в специализированном центре реабилитации, компенсировать расходы на лекарства в размере 40 тысяч. Также „ЕТК“ и „Орджоникидзевская УЖК“ обязуются выплатить компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч», — следует из сообщения.

Подросток упал в неприкрытый люком коллектор с горячей водой 26 октября 2023-го. У мальчика диагностировали ожоги 50-55% тела. В ЕТК после ЧП сообщили, что люк был украден. После ЧП силовики завели уголовное дело. Подруга подростка рассказывала URA.RU, что ему помог таксист, который в тот момент проезжал мимо. Он передал пострадавшего врачам.

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Коммунальщики выплатят 400 тысяч рублей мальчику, который провалился в колодец с кипятком в Екатеринбурге. В Орджоникидзевском райсуде законные представители ребенка с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» и АО «Орджоникидзевская УЖК» заключили мировое соглашение, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Заключено мировое соглашение, согласно которому АО „ЕТК“ обязуется компенсировать стоимость необходимого для восстановления здоровья несовершеннолетнего санаторно-курортного лечения в специализированном центре реабилитации, компенсировать расходы на лекарства в размере 40 тысяч. Также „ЕТК“ и „Орджоникидзевская УЖК“ обязуются выплатить компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч», — следует из сообщения. Подросток упал в неприкрытый люком коллектор с горячей водой 26 октября 2023-го. У мальчика диагностировали ожоги 50-55% тела. В ЕТК после ЧП сообщили, что люк был украден. После ЧП силовики завели уголовное дело. Подруга подростка рассказывала URA.RU, что ему помог таксист, который в тот момент проезжал мимо. Он передал пострадавшего врачам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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