Ребенку, провалившемуся в колодец с кипятком в Екатеринбурге, выплатят 400 тысяч

27 июня 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Суд утвердил мировое соглашение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге подросток провалился в колодец с кипятком Коммунальщики выплатят 400 тысяч рублей мальчику, который провалился в колодец с кипятком в Екатеринбурге. В Орджоникидзевском райсуде законные представители ребенка с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» и АО «Орджоникидзевская УЖК» заключили мировое соглашение, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Заключено мировое соглашение, согласно которому АО „ЕТК“ обязуется компенсировать стоимость необходимого для восстановления здоровья несовершеннолетнего санаторно-курортного лечения в специализированном центре реабилитации, компенсировать расходы на лекарства в размере 40 тысяч. Также „ЕТК“ и „Орджоникидзевская УЖК“ обязуются выплатить компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч», — следует из сообщения. Подросток упал в неприкрытый люком коллектор с горячей водой 26 октября 2023-го. У мальчика диагностировали ожоги 50-55% тела. В ЕТК после ЧП сообщили, что люк был украден. После ЧП силовики завели уголовное дело. Подруга подростка рассказывала URA.RU, что ему помог таксист, который в тот момент проезжал мимо. Он передал пострадавшего врачам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коммунальщики выплатят 400 тысяч рублей мальчику, который провалился в колодец с кипятком в Екатеринбурге. В Орджоникидзевском райсуде законные представители ребенка с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» и АО «Орджоникидзевская УЖК» заключили мировое соглашение, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Заключено мировое соглашение, согласно которому АО „ЕТК“ обязуется компенсировать стоимость необходимого для восстановления здоровья несовершеннолетнего санаторно-курортного лечения в специализированном центре реабилитации, компенсировать расходы на лекарства в размере 40 тысяч. Также „ЕТК“ и „Орджоникидзевская УЖК“ обязуются выплатить компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч», — следует из сообщения. Подросток упал в неприкрытый люком коллектор с горячей водой 26 октября 2023-го. У мальчика диагностировали ожоги 50-55% тела. В ЕТК после ЧП сообщили, что люк был украден. После ЧП силовики завели уголовное дело. Подруга подростка рассказывала URA.RU, что ему помог таксист, который в тот момент проезжал мимо. Он передал пострадавшего врачам.