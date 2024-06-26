В Екатеринбурге накрыли ОПГ, которая устроила на работу 4000 мигрантов-нелегалов. Видео

27 июня 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

По материалам, собранным в Пограничном управлении ФСБ, возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургские силовики пресекли деятельность преступной группы, которая организовала для иностранных граждан незаконное пребывание в Свердловской области. Подозреваемые оформляли поддельные трудовые договоры, подробности URA.RU рассказал источник в правоохранительной структуре. «Задержаны шесть членов преступной группы, у них и их предполагаемых сообщников дома, а также в двух офисных помещениях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника и средства связи, более 30 печатей коммерческих организаций, 20 банковских карт и свыше тысячи документальных материалов», — объяснил собеседник агентства. В частности у задержанных хранились копии документов, удостоверяющих личности иностранцев, бланки уведомлений о прибытии, уведомления о заключении трудового договора и сами договоры, медицинские сертификаты и сертификаты о знании русского языка. На основании поддельных трудовых документов, заверенных фальшивыми печатями, мигранты могли продлевать срок своего пребывания в России до года. «По материалам Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции», — добавил источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургские силовики пресекли деятельность преступной группы, которая организовала для иностранных граждан незаконное пребывание в Свердловской области. Подозреваемые оформляли поддельные трудовые договоры, подробности URA.RU рассказал источник в правоохранительной структуре. «Задержаны шесть членов преступной группы, у них и их предполагаемых сообщников дома, а также в двух офисных помещениях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника и средства связи, более 30 печатей коммерческих организаций, 20 банковских карт и свыше тысячи документальных материалов», — объяснил собеседник агентства. В частности у задержанных хранились копии документов, удостоверяющих личности иностранцев, бланки уведомлений о прибытии, уведомления о заключении трудового договора и сами договоры, медицинские сертификаты и сертификаты о знании русского языка. На основании поддельных трудовых документов, заверенных фальшивыми печатями, мигранты могли продлевать срок своего пребывания в России до года. «По материалам Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции», — добавил источник.