26 июня 2024

В Екатеринбурге накрыли ОПГ, которая устроила на работу 4000 мигрантов-нелегалов. Видео

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, силовики, трц гринвич, рейд, подземный паркинг, люди в форме
По материалам, собранным в Пограничном управлении ФСБ, возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото:

Екатеринбургские силовики пресекли деятельность преступной группы, которая организовала для иностранных граждан незаконное пребывание в Свердловской области. Подозреваемые оформляли поддельные трудовые договоры, подробности URA.RU рассказал источник в правоохранительной структуре.

«Задержаны шесть членов преступной группы, у них и их предполагаемых сообщников дома, а также в двух офисных помещениях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника и средства связи, более 30 печатей коммерческих организаций, 20 банковских карт и свыше тысячи документальных материалов», — объяснил собеседник агентства.

В частности у задержанных хранились копии документов, удостоверяющих личности иностранцев, бланки уведомлений о прибытии, уведомления о заключении трудового договора и сами договоры, медицинские сертификаты и сертификаты о знании русского языка. На основании поддельных трудовых документов, заверенных фальшивыми печатями, мигранты могли продлевать срок своего пребывания в России до года. «По материалам Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции», — добавил источник.

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Екатеринбургские силовики пресекли деятельность преступной группы, которая организовала для иностранных граждан незаконное пребывание в Свердловской области. Подозреваемые оформляли поддельные трудовые договоры, подробности URA.RU рассказал источник в правоохранительной структуре. «Задержаны шесть членов преступной группы, у них и их предполагаемых сообщников дома, а также в двух офисных помещениях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника и средства связи, более 30 печатей коммерческих организаций, 20 банковских карт и свыше тысячи документальных материалов», — объяснил собеседник агентства. В частности у задержанных хранились копии документов, удостоверяющих личности иностранцев, бланки уведомлений о прибытии, уведомления о заключении трудового договора и сами договоры, медицинские сертификаты и сертификаты о знании русского языка. На основании поддельных трудовых документов, заверенных фальшивыми печатями, мигранты могли продлевать срок своего пребывания в России до года. «По материалам Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции», — добавил источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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