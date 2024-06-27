В США потеряли Джо Байдена перед дебатами с Трампом. Видео

Fox News: Байден пять дней не появлялся на публике из-за подготовки к дебатам

27 июня 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Джо Байден готовится к дебатам, поэтому он не появляется на публике, заявил Шон Хэннити Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден не появляется на публике уже больше пяти дней и не выполняет свои обязанности. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити. Дебаты Байдена и экс-главы Штатов Дональда Трампа назначены на 27 июня. «Байден уже пять с лишним дней скрывается. Видимо, президент этой страны не в состоянии выполнять свои обычные обязанности, одновременно готовясь к 90-минутным дебатам», — заявил Шон Хэннити, его слова приводит телеканал на своем сайте . Ведущий пошутил, что Байден пропал из публичного поля потому, что учится стоять на ногах, не падая, полтора часа. По мнению многих американцев, президент США принимает некие препараты, которые повышают работоспособность, отметил Шон Хэннити. Сегодня, 27 июня в 21:00 по американскому времени (28 июня в 04:00 по мск), состоятся первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа. Микрофоны у выступающих будут включаться попеременно. Ведь в прошлый раз Трамп несколько раз перебивал Байдена. Независимый кандидат в американские сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр считает, что дебаты в президента США уже давно стали похожи на развлекательное шоу. По ее словам, участникам не хватает времени, чтобы полностью высказать свою позицию, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден не появляется на публике уже больше пяти дней и не выполняет свои обязанности. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити. Дебаты Байдена и экс-главы Штатов Дональда Трампа назначены на 27 июня. «Байден уже пять с лишним дней скрывается. Видимо, президент этой страны не в состоянии выполнять свои обычные обязанности, одновременно готовясь к 90-минутным дебатам», — заявил Шон Хэннити, его слова приводит телеканал на своем сайте. Ведущий пошутил, что Байден пропал из публичного поля потому, что учится стоять на ногах, не падая, полтора часа. По мнению многих американцев, президент США принимает некие препараты, которые повышают работоспособность, отметил Шон Хэннити. Сегодня, 27 июня в 21:00 по американскому времени (28 июня в 04:00 по мск), состоятся первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа. Микрофоны у выступающих будут включаться попеременно. Ведь в прошлый раз Трамп несколько раз перебивал Байдена. Независимый кандидат в американские сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр считает, что дебаты в президента США уже давно стали похожи на развлекательное шоу. По ее словам, участникам не хватает времени, чтобы полностью высказать свою позицию, передает 360.ru.