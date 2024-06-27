МИД РФ пообещал жесткий ответ Западу за удары по Севастополю

Россия примет и уже реализует жесткий ответ Западу и США за удар по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной частью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается без нашего ответа… Запад должен чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями», — заявил Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Он добавил, что Штаты ответили лишь заученными отговорками на четкие обоснования России о причастности Вашингтона к теракту. Как конкретно РФ ответит, он не уточнил, заявив: «Не уполномочен обсуждать».
Ранее ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. ПВО РФ сбила четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Пострадали 153 человека. Погибли четыре человека, среди которых два ребенка, передает RT.
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