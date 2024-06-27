МИД РФ пообещал жесткий ответ Западу за удары по Севастополю

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Пресс-конференция: Россия в мировом контексте. Х международный форум "Примаковские чтения" в пресс-центре ТАСС. 18 июня 2024. Москва, рябков сергей
Россия ответит Западу за удара по Севастополю, заявил Сергей Рябков Фото:
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Россия примет и уже реализует жесткий ответ Западу и США за удар по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной частью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается без нашего ответа… Запад должен чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями», — заявил Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Он добавил, что Штаты ответили лишь заученными отговорками на четкие обоснования России о причастности Вашингтона к теракту. Как конкретно РФ ответит, он не уточнил, заявив: «Не уполномочен обсуждать».

Ранее ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. ПВО РФ сбила четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Пострадали 153 человека. Погибли четыре человека, среди которых два ребенка, передает RT.

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Россия примет и уже реализует жесткий ответ Западу и США за удар по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной частью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается без нашего ответа… Запад должен чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями», — заявил Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Он добавил, что Штаты ответили лишь заученными отговорками на четкие обоснования России о причастности Вашингтона к теракту. Как конкретно РФ ответит, он не уточнил, заявив: «Не уполномочен обсуждать». Ранее ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. ПВО РФ сбила четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Пострадали 153 человека. Погибли четыре человека, среди которых два ребенка, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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