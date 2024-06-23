Минобороны: ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами

ВСУ совершили атаку на территорию Севастополя 23 июня с помощью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства с кассетными боеприпасами. Их сбили в воздухе средства ПВО России, сообщает Минобороны страны.
«Около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами „ATACMS“», — передает ведомство. Они также были снаряжены кассетными боеприпасами.
В ходе работы средств ПВО РФ были сбиты четыре ракеты ВСУ. Еще одна ракета на конченом участке отклонилась от траектории полета, ее боевые части подорвались в воздухе над Севастополем. В результате этого были ранены 22 местных жителя. Также погибло два человека, среди них был ребенок.
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