Минобороны: ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами

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Украина ударила по Севастополю американскими ракетами ATACMS
Украина ударила по Севастополю американскими ракетами ATACMS Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

ВСУ совершили атаку на территорию Севастополя 23 июня с помощью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства с кассетными боеприпасами. Их сбили в воздухе средства ПВО России, сообщает Минобороны страны. 

«Около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами „ATACMS“», — передает ведомство. Они также были снаряжены кассетными боеприпасами. 

В ходе работы средств ПВО РФ были сбиты четыре ракеты ВСУ. Еще одна ракета на конченом участке отклонилась от траектории полета, ее боевые части подорвались в воздухе над Севастополем. В результате этого были ранены 22 местных жителя. Также погибло два человека, среди них был ребенок. 

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ВСУ совершили атаку на территорию Севастополя 23 июня с помощью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства с кассетными боеприпасами. Их сбили в воздухе средства ПВО России, сообщает Минобороны страны.  «Около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами „ATACMS“», — передает ведомство. Они также были снаряжены кассетными боеприпасами.  В ходе работы средств ПВО РФ были сбиты четыре ракеты ВСУ. Еще одна ракета на конченом участке отклонилась от траектории полета, ее боевые части подорвались в воздухе над Севастополем. В результате этого были ранены 22 местных жителя. Также погибло два человека, среди них был ребенок. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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