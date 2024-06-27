ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, сбойка, высокоточное,  stock
Украинские аэродромы подверглись удару со стороны российских войск, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по украинским аэродромам, где планировалось разместить западные самолеты. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетой „Кинжал“, по украинским аэродромам», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что на данных объектах шла подготовка к размещению иностранной авиационной техники. Цель удара была достигнута, заключили в министерстве.

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Российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по украинским аэродромам, где планировалось разместить западные самолеты. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетой „Кинжал“, по украинским аэродромам», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что на данных объектах шла подготовка к размещению иностранной авиационной техники. Цель удара была достигнута, заключили в министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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