ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ

27 июня 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Украинские аэродромы подверглись удару со стороны российских войск, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по украинским аэродромам, где планировалось разместить западные самолеты. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетой „Кинжал“, по украинским аэродромам», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что на данных объектах шла подготовка к размещению иностранной авиационной техники. Цель удара была достигнута, заключили в министерстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по украинским аэродромам, где планировалось разместить западные самолеты. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетой „Кинжал“, по украинским аэродромам», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что на данных объектах шла подготовка к размещению иностранной авиационной техники. Цель удара была достигнута, заключили в министерстве.