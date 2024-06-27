Машинист тепловоза из Перми до смерти забил знакомую и остался на свободе

Житель Перми, работающий машинистом тепловоза, избил свою знакомую, которая впоследствии умерла, но не понес за это никакого наказания. Такое решение принял Мотовилихинский районный суд, решение находится в распоряжении редакции.
«В июне 2004 года машинист тепловоза находился в квартире своей знакомой. Будучи пьяным, он избил женщину, которая также была в этой квартире, которая позже скончалась. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“. По ходатайству адвоката суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении машиниста из-за истечения срока давности», — говорится в решении суда.
Известно, что мужчина 20 лет назад несколько раз ударил свою жертву в живот, не менее трех раз по голове и несколько раз по конечностям. После того как суд прекратил уголовное преследование подписка о невыезде пермяка была отменена.
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