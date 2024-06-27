Улица Овчинникова в Челябинске останется закрытой до сентября из-за метротрама

27 июня 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Строительство метротрама планируется завершить до 2027 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Закрытая для строительства челябинского метротрама улица останется непроезжей до сентября. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Планируемые сроки открытия движения по улице Овчинникова 1 июля 2024 года переносятся. В адрес администрации города Челябинска направлено заявление о продлении срока действия распоряжения „О прекращении движения транспорта по улице Овчинникова“ до 1 сентября», — сообщили в пресс-службе министерства. В пресс-службе добавили, что в настоящее время на строительной площадке метротрамвая завершаются работы по переустройству водопроводных сетей, коллектора ливневой канализации, выносу сетей связи. Также ведется работа по обустройству временной дороги по улице Овчинникова. Улица перекрыта для движения с 6 декабря прошлого года. Это связано со строительством ветки метротрама. Изначально планировалось восстановить проезд 1 июля. Метротрамвай будет включать две ветки: «Запад — Восток» и «Север — Юг», строительство которой начато. Линия предполагает наличие наземных площадок на улицах Овчинникова, Косарева и Каслинской и проспекте Победы. Планируется, что метротрам в Челябинске запустят в 2026 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Закрытая для строительства челябинского метротрама улица останется непроезжей до сентября. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Планируемые сроки открытия движения по улице Овчинникова 1 июля 2024 года переносятся. В адрес администрации города Челябинска направлено заявление о продлении срока действия распоряжения „О прекращении движения транспорта по улице Овчинникова“ до 1 сентября», — сообщили в пресс-службе министерства. В пресс-службе добавили, что в настоящее время на строительной площадке метротрамвая завершаются работы по переустройству водопроводных сетей, коллектора ливневой канализации, выносу сетей связи. Также ведется работа по обустройству временной дороги по улице Овчинникова. Улица перекрыта для движения с 6 декабря прошлого года. Это связано со строительством ветки метротрама. Изначально планировалось восстановить проезд 1 июля. Метротрамвай будет включать две ветки: «Запад — Восток» и «Север — Юг», строительство которой начато. Линия предполагает наличие наземных площадок на улицах Овчинникова, Косарева и Каслинской и проспекте Победы. Планируется, что метротрам в Челябинске запустят в 2026 году.