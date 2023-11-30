В Челябинске перекроют улицу на время строительства метротрама. Карта

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Алексей Текслер на презентации метротрамвая. Челябинск, метро, тоннель, презентация метротрамвая
Перекрытия на Овчинникова продлятся до окончания строительства первой ветки метро Фото:

В Челябинске дорогу на улице Овчинникова перекроют на семь месяцев с начала строительства метротрама, 6 декабря. Частичные ограничения продлятся до 2026 года, сообщили URA.RU в миндротрансе Челябинской области.

«С 6 декабря 2023 года до 1 июля 2024 года будет закрыт сквозной проезд по улице Овчинникова. Ограничения коснуться участка от улицы Окружная-1 до улицы Замятина», — уточнили URA.RU в министерстве.

С 1 июля 2024 года откроют по одной полосе дороги в каждое направление. В министерстве отметили, что проезд к офисным зданиям и жилым подъездам будет обеспечиваться в полном объеме. В 2026 году там появится выход трамвая из подземного участка линии, наземная остановка и пешеходный переход. Строительство всего метротрама планируют завершить к 2027 году.

Строительство метротрама в Челябинске перешло в активную фазу в октябре. По поручению президента РФ Владимира Путина первая линия должна быть закончена в 2026 году. Проект предусматривает две ветки: «Север — Юг» и «Запад — Восток».

Работы начались еще в 90-х, но строительство метро не было завершено. В 2021 году губернатор Алексей Текслер представил концепцию метротрама с интеграцией в существующую трамвайную сеть. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин ранее пояснил, что метро в Челябинске необходимо достроить во избежание техногенной катастрофы.

Где перекроют движение во время строительства первой ветки метротрама
Где перекроют движение во время строительства первой ветки метротрама
Как будет осуществлен проезд по улице Овчинникова во время строительства метротрама
Как будет осуществлен проезд по улице Овчинникова во время строительства метротрама
На улице Овчинникова будет открыто по одной полосе движения в каждую сторону
На улице Овчинникова будет открыто по одной полосе движения в каждую сторону
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В Челябинске дорогу на улице Овчинникова перекроют на семь месяцев с начала строительства метротрама, 6 декабря. Частичные ограничения продлятся до 2026 года, сообщили URA.RU в миндротрансе Челябинской области. «С 6 декабря 2023 года до 1 июля 2024 года будет закрыт сквозной проезд по улице Овчинникова. Ограничения коснуться участка от улицы Окружная-1 до улицы Замятина», — уточнили URA.RU в министерстве. С 1 июля 2024 года откроют по одной полосе дороги в каждое направление. В министерстве отметили, что проезд к офисным зданиям и жилым подъездам будет обеспечиваться в полном объеме. В 2026 году там появится выход трамвая из подземного участка линии, наземная остановка и пешеходный переход. Строительство всего метротрама планируют завершить к 2027 году. Строительство метротрама в Челябинске перешло в активную фазу в октябре. По поручению президента РФ Владимира Путина первая линия должна быть закончена в 2026 году. Проект предусматривает две ветки: «Север — Юг» и «Запад — Восток». Работы начались еще в 90-х, но строительство метро не было завершено. В 2021 году губернатор Алексей Текслер представил концепцию метротрама с интеграцией в существующую трамвайную сеть. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин ранее пояснил, что метро в Челябинске необходимо достроить во избежание техногенной катастрофы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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