Перекрытия на Овчинникова продлятся до окончания строительства первой ветки метро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске дорогу на улице Овчинникова перекроют на семь месяцев с начала строительства метротрама, 6 декабря. Частичные ограничения продлятся до 2026 года, сообщили URA.RU в миндротрансе Челябинской области.

«С 6 декабря 2023 года до 1 июля 2024 года будет закрыт сквозной проезд по улице Овчинникова. Ограничения коснуться участка от улицы Окружная-1 до улицы Замятина», — уточнили URA.RU в министерстве.

С 1 июля 2024 года откроют по одной полосе дороги в каждое направление. В министерстве отметили, что проезд к офисным зданиям и жилым подъездам будет обеспечиваться в полном объеме. В 2026 году там появится выход трамвая из подземного участка линии, наземная остановка и пешеходный переход. Строительство всего метротрама планируют завершить к 2027 году.

Строительство метротрама в Челябинске перешло в активную фазу в октябре. По поручению президента РФ Владимира Путина первая линия должна быть закончена в 2026 году. Проект предусматривает две ветки: «Север — Юг» и «Запад — Восток».

Работы начались еще в 90-х, но строительство метро не было завершено. В 2021 году губернатор Алексей Текслер представил концепцию метротрама с интеграцией в существующую трамвайную сеть. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин ранее пояснил, что метро в Челябинске необходимо достроить во избежание техногенной катастрофы.

Где перекроют движение во время строительства первой ветки метротрама карта: пресс-служба миндортранса Челябинской области

Как будет осуществлен проезд по улице Овчинникова во время строительства метротрама карта: пресс-служба миндортранса Челябинской области

На улице Овчинникова будет открыто по одной полосе движения в каждую сторону карта: пресс-служба миндортранса Челябинской области