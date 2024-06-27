Минфин раскрыл судьбу замороженных российских активов на Западе

Минфин РФ: Россия лишилась замороженных активов на долгий срок

27 июня 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Россия лишилась своих замороженных активов, считают в Минфине РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские активы, замороженные Западом, скорее всего, потеряны для России на долгий срок, а возможно и навсегда. Такое заявление сделал директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев. «Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем», — передает слова Тимофеева РИА Новости. Он добавил, что маловероятен возврат этих средств России в обозримом будущем. Он отметил, что в целом эти деньги можно считать надолго потерянными, если не навсегда. Вместе с тем, Тимофеев отметил, что прямая конфискация этих активов Западом будет большой стратегической ошибкой. Замороженные российские активы на сумму 1,4 миллиарда евро будут использованы для финансирования средств ПВО для Украины. Об этом заявила исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, отметив, что данное решение поддержали страны Евросоюза. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что Вашингтон не считает передачу замороженных российских активов в пользу Украины кражей, передает «Национальная служба новостей». Кремль, в свою очередь, допускает, что ему придется подать иск в Международный суд ООН в связи с передачей Украине доходов от своих активов, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские активы, замороженные Западом, скорее всего, потеряны для России на долгий срок, а возможно и навсегда. Такое заявление сделал директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев. «Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем», — передает слова Тимофеева РИА Новости. Он добавил, что маловероятен возврат этих средств России в обозримом будущем. Он отметил, что в целом эти деньги можно считать надолго потерянными, если не навсегда. Вместе с тем, Тимофеев отметил, что прямая конфискация этих активов Западом будет большой стратегической ошибкой. Замороженные российские активы на сумму 1,4 миллиарда евро будут использованы для финансирования средств ПВО для Украины. Об этом заявила исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, отметив, что данное решение поддержали страны Евросоюза. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что Вашингтон не считает передачу замороженных российских активов в пользу Украины кражей, передает «Национальная служба новостей». Кремль, в свою очередь, допускает, что ему придется подать иск в Международный суд ООН в связи с передачей Украине доходов от своих активов, сообщает RT.