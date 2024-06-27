Мэр Пыть-Яха отреагировал на скандальную историю с детьми, о которых забыли в лагере Туапсе

Мэр Пыть-Яха Горбунов: комиссия экстренно вылетает в лагерь Туапсе с проверкой

В лагере Туапсе забыли о приезде детей из ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрий Горбунов сообщил о создании экспертной комиссии, которая проведет проверку в детском лагере Туапсе, где разгорелся скандал с югорскими школьниками. По словам сопровождающих, в лагере просто забыли о прибытии группы детей, им пришлось около трех часов ждать трансфер на жаре.

«Мы увидели в соцсетях обращение от жителей о том, что дети, которые в рамках летней оздоровительной кампании следуют с лагерь в Краснодарском крае, попали в некоторую неприятную историю. <…> Я дал поручение создать комиссию. Сегодня, в рамках ее внеочередного заседания, была сформирована экспертная группа. Туда вошли представители администрации города, профильных учреждений, образования», — сообщил Горбунов в интервью Пыть-Яхинформ.

Уже завтра экспертная группа вместе с представителями департамента образования ХМАО в экстренном порядке вылетит в Краснодарский край для того, чтобы на месте разобраться в ситуации. В случае, если жалобы детей и сопровождающих подтвердятся, виновных привлекут к ответственности.

Также в мэрии URA.RU сообщили, что проверку проведут и в отношении организатора поездки — центра «Современник». Кроме того, уже направлена претензия в адрес компании «Счастливое детство», ответственной за трансфер детей и их питание. «Сейчас вопрос проживания урегулировали: дети находятся в условиях, соответствующих установленным санитарным и гигиеническим нормам», — пояснили в мэрии Пыть-Яха.

Ранее URA.RU писало о том, что родители школьников из Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались на организаторов поездки детей в оздоровительный лагерь Туапсе. О приезде группы из 36 детей в лагере просто забыли, и юные югорчане около трех часов находились на жаре, пока им не предоставили трансфер, не соответствующий требованиям безопасности. Кроме того, в лагере школьников заселили в дискомфортные условия.