Родители из ХМАО пожаловались, что в детском лагере Туапсе забыли о прибытии их детей

Родители школьников ХМАО недовольны организацией отдыха в летнем лагере Туапсе

26 июня 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Детей выгнали из здания ЖД вокзала Фото: Илья Московец © URA.RU Родители школьников из Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались на организаторов поездки детей в оздоровительный лагерь Туапсе. О том, что про группу из 36 детей в лагере просто забыли, рассказала сопровождающая группы — мать одного из школьников, выложив видеозапись в соцсети. «21 июня из Пыть-Яха в Краснодар выехало 36 детей на отдых в оздоровительном лагере. Сразу возник вопрос — почему нас посадили в поезд до Анапы, который не идет через Туапсе, где в поселке Лермонтово наш лагерь», — вопрошает женщина на видео, опубликованном в группе «ПП Пыть-Ях» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, из здания ЖД вокзала Краснодара группу детей вместе с сопровождающими вывели сразу после того, как они приехали. В то же время в лагере, который должен был принять группу юных югорчан, сообщили, что не знают об их прибытии и перестали выходить на связь. Сопровождающая поделилась тем, что за все три часа, проведенные ими на жаре, к детям приставали бездомные и уличные животные. Когда за группой, наконец-то, прислали автобус с водителем, там не было медика, а автобус никто не сопровождал. «Каким-то чудом мы добрались до лагеря, который к приезду детей был не готов. В итоге детей заселили в какой-то сарай», — подытожила сопровождающая. В администрации Пыть-Яха журналисту URA.RU сообщили, что проводится проверка инцидента. «Есть вопросы и к сопровождающей группы — матери одного из школьников. Автобус опоздал, но она не уведомила о проблемах заказчика — мэрию. Также непонятно, почему дети оставались на жаре длительное время, почему не была зарегистрирована претензия в РЖД. Сейчас разбираемся в этой ситуации», — прокомментировали в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители школьников из Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались на организаторов поездки детей в оздоровительный лагерь Туапсе. О том, что про группу из 36 детей в лагере просто забыли, рассказала сопровождающая группы — мать одного из школьников, выложив видеозапись в соцсети. «21 июня из Пыть-Яха в Краснодар выехало 36 детей на отдых в оздоровительном лагере. Сразу возник вопрос — почему нас посадили в поезд до Анапы, который не идет через Туапсе, где в поселке Лермонтово наш лагерь», — вопрошает женщина на видео, опубликованном в группе «ПП Пыть-Ях» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, из здания ЖД вокзала Краснодара группу детей вместе с сопровождающими вывели сразу после того, как они приехали. В то же время в лагере, который должен был принять группу юных югорчан, сообщили, что не знают об их прибытии и перестали выходить на связь. Сопровождающая поделилась тем, что за все три часа, проведенные ими на жаре, к детям приставали бездомные и уличные животные. Когда за группой, наконец-то, прислали автобус с водителем, там не было медика, а автобус никто не сопровождал. «Каким-то чудом мы добрались до лагеря, который к приезду детей был не готов. В итоге детей заселили в какой-то сарай», — подытожила сопровождающая. В администрации Пыть-Яха журналисту URA.RU сообщили, что проводится проверка инцидента. «Есть вопросы и к сопровождающей группы — матери одного из школьников. Автобус опоздал, но она не уведомила о проблемах заказчика — мэрию. Также непонятно, почему дети оставались на жаре длительное время, почему не была зарегистрирована претензия в РЖД. Сейчас разбираемся в этой ситуации», — прокомментировали в мэрии.