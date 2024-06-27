Челябинский губернатор предложил новую ежегодную выплату для молодых учителей

Молодым педагогам в Челябинской области ежегодно будут выплачивать по 300 тысяч

27 июня 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер сообщил о новой мере поддержки молодых педагогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 июня предложил новую меру стимулирования молодых учителей к работе в школах. Молодым педагогам будут выплачивать по 300 тысяч рублей за каждый год работы, заявил Текслер на молодежном форуме «Утро» в Екатеринбурге. «Я предложил программу для молодых учителей на срок три года, а может быть, и больше. Мы им будем доплачивать по окончанию каждого учебного года 300 тысяч рублей. Эта мера будет реализована уже по итогам этого учебного года», — заявил Текслер. Текслер уверен, что проблема нехватки кадров в школах кроется в том, что выпускники педвузов не работают по специальности, поскольку у начинающего специалиста низкая зарплата и они практически лишены возможности зарабатывать больше. По его мнению, новая мера снизит остроту кадрового голода в школах. Помимо этого, в настоящее время разрабатывается программа для привлечения в Челябинскую область педагогов из других регионов. В тмо числе их будут приглашать на село, стимулируя возможностью приобретения жилья. Еще одна мера привлечения педагогов — региональная программа «Земский учитель». По ней в селах и малых городах региона начали работать более чем двести специалистов. Также по словам Текслера, в вузах региона за последние годы на 10% увеличилось количество обучающихся профессии учителя. Губернатор выразил уверенность, что совокупность всех этих мер привлечет педагогов в школы региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 июня предложил новую меру стимулирования молодых учителей к работе в школах. Молодым педагогам будут выплачивать по 300 тысяч рублей за каждый год работы, заявил Текслер на молодежном форуме «Утро» в Екатеринбурге. «Я предложил программу для молодых учителей на срок три года, а может быть, и больше. Мы им будем доплачивать по окончанию каждого учебного года 300 тысяч рублей. Эта мера будет реализована уже по итогам этого учебного года», — заявил Текслер. Текслер уверен, что проблема нехватки кадров в школах кроется в том, что выпускники педвузов не работают по специальности, поскольку у начинающего специалиста низкая зарплата и они практически лишены возможности зарабатывать больше. По его мнению, новая мера снизит остроту кадрового голода в школах. Помимо этого, в настоящее время разрабатывается программа для привлечения в Челябинскую область педагогов из других регионов. В тмо числе их будут приглашать на село, стимулируя возможностью приобретения жилья. Еще одна мера привлечения педагогов — региональная программа «Земский учитель». По ней в селах и малых городах региона начали работать более чем двести специалистов. Также по словам Текслера, в вузах региона за последние годы на 10% увеличилось количество обучающихся профессии учителя. Губернатор выразил уверенность, что совокупность всех этих мер привлечет педагогов в школы региона.