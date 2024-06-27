Челябинский губернатор предложил новую ежегодную выплату для молодых учителей

Молодым педагогам в Челябинской области ежегодно будут выплачивать по 300 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, школа, образовательный центр
Алексей Текслер сообщил о новой мере поддержки молодых педагогов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 июня предложил новую меру стимулирования молодых учителей к работе в школах. Молодым педагогам будут выплачивать по 300 тысяч рублей за каждый год работы, заявил Текслер на молодежном форуме «Утро» в Екатеринбурге.

«Я предложил программу для молодых учителей на срок три года, а может быть, и больше. Мы им будем доплачивать по окончанию каждого учебного года 300 тысяч рублей. Эта мера будет реализована уже по итогам этого учебного года», — заявил Текслер.

Текслер уверен, что проблема нехватки кадров в школах кроется в том, что выпускники педвузов не работают по специальности, поскольку у начинающего специалиста низкая зарплата и они практически лишены возможности зарабатывать больше. По его мнению, новая мера снизит остроту кадрового голода в школах.

Помимо этого, в настоящее время разрабатывается программа для привлечения в Челябинскую область педагогов из других регионов. В тмо числе их будут приглашать на село, стимулируя возможностью приобретения жилья.

Еще одна мера привлечения педагогов — региональная программа «Земский учитель». По ней в селах и малых городах региона начали работать более чем двести специалистов. Также по словам Текслера, в вузах региона за последние годы на 10% увеличилось количество обучающихся профессии учителя. Губернатор выразил уверенность, что совокупность всех этих мер привлечет педагогов в школы региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 июня предложил новую меру стимулирования молодых учителей к работе в школах. Молодым педагогам будут выплачивать по 300 тысяч рублей за каждый год работы, заявил Текслер на молодежном форуме «Утро» в Екатеринбурге. «Я предложил программу для молодых учителей на срок три года, а может быть, и больше. Мы им будем доплачивать по окончанию каждого учебного года 300 тысяч рублей. Эта мера будет реализована уже по итогам этого учебного года», — заявил Текслер. Текслер уверен, что проблема нехватки кадров в школах кроется в том, что выпускники педвузов не работают по специальности, поскольку у начинающего специалиста низкая зарплата и они практически лишены возможности зарабатывать больше. По его мнению, новая мера снизит остроту кадрового голода в школах. Помимо этого, в настоящее время разрабатывается программа для привлечения в Челябинскую область педагогов из других регионов. В тмо числе их будут приглашать на село, стимулируя возможностью приобретения жилья. Еще одна мера привлечения педагогов — региональная программа «Земский учитель». По ней в селах и малых городах региона начали работать более чем двести специалистов. Также по словам Текслера, в вузах региона за последние годы на 10% увеличилось количество обучающихся профессии учителя. Губернатор выразил уверенность, что совокупность всех этих мер привлечет педагогов в школы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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