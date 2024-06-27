Власти ХМАО анонсировали новую программу расселения ветхого жилья

Власти ХМАО расселят 700 тысяч квадратных метров ветхого жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти расселят в Нефтеюганске квартал с ветхими строениями
Власти расселят в Нефтеюганске квартал с ветхими строениями Фото:

Власти ХМАО расселят один из кварталов в Нефтеюганске, где расположены аварийные дома. На его месте появится новый микрорайон с комфортной и современной инфраструктурой, сообщает tg-канал «Стройкомплекс Югры».

«С сентября стартует новая программа по аварийным домам, нефтеюганск тоже попадает в эту программу. Врио губернатора дал поручение внимательно посмотреть все, что касается проектов по развитию комплексной территории. Мы постараемся вообще изменить подход к строительству жилья, к застройке в Нефтеюганске. Это будут полноценные комплексные проекты», — рассказал замгубернатора Азат Ислаев.

Всего в Югре порядка 700 000 квадратных метров аварийного жилья. Расселять их начнут с осенью 2024 года. Одновременно со сносом устаревших зданий будут возводиться новые, также власти планируют строительство дорог, модернизацию коммунальных систем и благоустройство дворов.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО и ЯНАО вошли в топ регионов РФ по переселению из аварийного жилья. Наибольший объем аварийного жилфонда расселили в Ханты-Мансийском автономном округе (823,5 тыс. кв. м).

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Власти ХМАО расселят один из кварталов в Нефтеюганске, где расположены аварийные дома. На его месте появится новый микрорайон с комфортной и современной инфраструктурой, сообщает tg-канал «Стройкомплекс Югры». «С сентября стартует новая программа по аварийным домам, нефтеюганск тоже попадает в эту программу. Врио губернатора дал поручение внимательно посмотреть все, что касается проектов по развитию комплексной территории. Мы постараемся вообще изменить подход к строительству жилья, к застройке в Нефтеюганске. Это будут полноценные комплексные проекты», — рассказал замгубернатора Азат Ислаев. Всего в Югре порядка 700 000 квадратных метров аварийного жилья. Расселять их начнут с осенью 2024 года. Одновременно со сносом устаревших зданий будут возводиться новые, также власти планируют строительство дорог, модернизацию коммунальных систем и благоустройство дворов. Ранее URA.RU писало, что ХМАО и ЯНАО вошли в топ регионов РФ по переселению из аварийного жилья. Наибольший объем аварийного жилфонда расселили в Ханты-Мансийском автономном округе (823,5 тыс. кв. м).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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