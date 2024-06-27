В Челябинске снизилось производство молока и мяса

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В регионе с января по май объемы производства мяса снизились на 6%, колбасы стали делать на 13% меньше Фото:

В Челябинске с января по май 2024 года производство молока снизилось на 4%, а производство мяса крупного рогатого скота на 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинскстата.

«Выпуск важнейших видов продукции: производство молока с января по май снизилось со 100 до 96,6%. Производства мяса крупного рогатого скота снизилось со 100 до 94%», — сообщили в пресс-службе Челябинскстата.

Также снизилось производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы до 97%. Кроме того, в регионе стали производить на 13% меньше колбасы и хлеба на 1%.

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В Челябинске с января по май 2024 года производство молока снизилось на 4%, а производство мяса крупного рогатого скота на 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинскстата. «Выпуск важнейших видов продукции: производство молока с января по май снизилось со 100 до 96,6%. Производства мяса крупного рогатого скота снизилось со 100 до 94%», — сообщили в пресс-службе Челябинскстата. Также снизилось производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы до 97%. Кроме того, в регионе стали производить на 13% меньше колбасы и хлеба на 1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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