Мэр из ХМАО угодил в скандал из-за игнорирования помощи бойцам СВО

Боец из зоны СВО сжег письмо с просьбой о помощи к главе Урая Закирзянову
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из зоны СВО сжег письмо с просьбой о помощи к главе Урая Закирзянову
Боец из зоны СВО сжег письмо с просьбой о помощи к главе Урая Закирзянову Фото:

Мэр Урая (ХМАО) угодил в скандал из-за игнорирования помощи бойцам СВО. Югорский военнослужащий записал видео, на котором сжег обращение к градоначальнику, написанное командиром его воинской части. Копия ролика имеется в распоряжении URA.RU.

Солдаты просили чиновника помочь с покупкой необходимого для них инвентаря — бензопилы, катушки с кабелем и других бытовых вещей. Но в итоге все эти вещи пришлось покупать за собственный счет. «Тимур Раисович Закирзянов ответил на получение гуманитарной помощи, но в день, когда я должен был ее увидеть, я был поставлен в игнорирование. Хочу сказать одно, мы будем по-прежнему защищать свой народ. Даже не смотря на то, что некоторые личности не оказывают должной помощи тем, кто рискует своей жизнью», — заявил боец.

В самой мэрии Урая утверждают, что были не в курсе обращения военнослужащего. Поскольку оно поступило не в администрацию, а в благотворительный фонд, который занимается помощью бойцам СВО.

«Сейчас мы находимся в контакте с бойцом. Он отъехал из города, но дождемся его возвращения, сядем, обсудим, как мы сможем помочь. Мы подготовили маскировочные сети, которые он просил в заявке. Есть там и дорогостоящие позиции, все одномоментно мы выполнить не сможем», — прокомментировали в мэрии Урая.

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Мэр Урая (ХМАО) угодил в скандал из-за игнорирования помощи бойцам СВО. Югорский военнослужащий записал видео, на котором сжег обращение к градоначальнику, написанное командиром его воинской части. Копия ролика имеется в распоряжении URA.RU. Солдаты просили чиновника помочь с покупкой необходимого для них инвентаря — бензопилы, катушки с кабелем и других бытовых вещей. Но в итоге все эти вещи пришлось покупать за собственный счет. «Тимур Раисович Закирзянов ответил на получение гуманитарной помощи, но в день, когда я должен был ее увидеть, я был поставлен в игнорирование. Хочу сказать одно, мы будем по-прежнему защищать свой народ. Даже не смотря на то, что некоторые личности не оказывают должной помощи тем, кто рискует своей жизнью», — заявил боец. В самой мэрии Урая утверждают, что были не в курсе обращения военнослужащего. Поскольку оно поступило не в администрацию, а в благотворительный фонд, который занимается помощью бойцам СВО. «Сейчас мы находимся в контакте с бойцом. Он отъехал из города, но дождемся его возвращения, сядем, обсудим, как мы сможем помочь. Мы подготовили маскировочные сети, которые он просил в заявке. Есть там и дорогостоящие позиции, все одномоментно мы выполнить не сможем», — прокомментировали в мэрии Урая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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