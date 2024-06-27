Британский врач рассказала, как похудеть без вреда здоровью

Врач Грегори: максимальная потеря веса в неделю должна составлять 500 грамм

27 июня 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Стефани Грегори посоветовала не ограничиваться только подсчетом калорий при похудении Фото: Денис Моргунов © URA.RU Максимально безопасная потеря веса составляет около 0,5 кг в неделю, предостерегая от более быстрого похудения, которое может привести к потере мышечной массы. Об этом заявила британский диетолог Стефани Грегори. «Максимальная потеря веса, к которой люди должны стремиться, составляет 0,5 кг (или 1 фунт) в неделю, поскольку превышение этого значения может означать, что вы теряете мышечную массу, что не является здоровым или устойчивым», — сообщила Грегори в беседе с изданием Yahoo UK Lifestyle. Она также дала советы, как безопасно можно похудеть. Грегори порекомендовала не сосредотачиваться на подсчете калорий. По ее словам, нужно проводить минимум полчаса в день в движении, выбирая активности, которые доставляют удовольствие, например, прогулки на свежем воздухе или силовые тренировки. Также диетолог заявила, что нужно отказаться от экстремальных диет и методов похудения, таких как полный отказ от определенных продуктов или пост. Грегори подчеркивает, что следует избегать крайностей и придерживаться научно обоснованных рекомендаций. Ранее эндокринолог Наталья Балашова заявила, что когда человек пытается резко похудеть, он подвергается риску появления тромбозов и некоторых других патологий, передает «Ридус». Врач и телеведущий Александр Мясников также отметил, что подражание примеру звезд при похудении может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает «Национальная служба новостей». Диетолог и нутрициолог Марият Мухина заявила, что фруктовая диета также не полезна для организма, как большие порции в рационе могут привести к набору веса, утверждает Life.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Максимально безопасная потеря веса составляет около 0,5 кг в неделю, предостерегая от более быстрого похудения, которое может привести к потере мышечной массы. Об этом заявила британский диетолог Стефани Грегори. «Максимальная потеря веса, к которой люди должны стремиться, составляет 0,5 кг (или 1 фунт) в неделю, поскольку превышение этого значения может означать, что вы теряете мышечную массу, что не является здоровым или устойчивым», — сообщила Грегори в беседе с изданием Yahoo UK Lifestyle. Она также дала советы, как безопасно можно похудеть. Грегори порекомендовала не сосредотачиваться на подсчете калорий. По ее словам, нужно проводить минимум полчаса в день в движении, выбирая активности, которые доставляют удовольствие, например, прогулки на свежем воздухе или силовые тренировки. Также диетолог заявила, что нужно отказаться от экстремальных диет и методов похудения, таких как полный отказ от определенных продуктов или пост. Грегори подчеркивает, что следует избегать крайностей и придерживаться научно обоснованных рекомендаций. Ранее эндокринолог Наталья Балашова заявила, что когда человек пытается резко похудеть, он подвергается риску появления тромбозов и некоторых других патологий, передает «Ридус». Врач и телеведущий Александр Мясников также отметил, что подражание примеру звезд при похудении может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает «Национальная служба новостей». Диетолог и нутрициолог Марият Мухина заявила, что фруктовая диета также не полезна для организма, как большие порции в рационе могут привести к набору веса, утверждает Life.ru.