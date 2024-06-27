Во время пожара сгорели два садовых дома (архивное фото)
В СНТ Хрустальный под Екатеринбургом сгорели два дома. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Пожар в СНТ Хрустальный. Сгорели два дома. Самостоятельно эвакуировались два человека», — сообщили очевидцы.
Как URA.RU рассказал спасатель, присутствовавший на месте пожара, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Для тушения было задействовано четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
Пожарные не допустили распространения огня
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