27 июня 2024

Под Екатеринбургом дотла сгорели два дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время пожара сгорели два садовых дома (архивное фото)
Во время пожара сгорели два садовых дома (архивное фото) Фото:

В СНТ Хрустальный под Екатеринбургом сгорели два дома. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. 

«Пожар в СНТ Хрустальный. Сгорели два дома. Самостоятельно эвакуировались два человека», — сообщили очевидцы.

Как URA.RU рассказал спасатель, присутствовавший на месте пожара, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Для тушения было задействовано четыре единицы техники и 13 человек личного состава. 

Пожарные не допустили распространения огня
Пожарные не допустили распространения огня
Фото:

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В СНТ Хрустальный под Екатеринбургом сгорели два дома. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.  «Пожар в СНТ Хрустальный. Сгорели два дома. Самостоятельно эвакуировались два человека», — сообщили очевидцы. Как URA.RU рассказал спасатель, присутствовавший на месте пожара, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Для тушения было задействовано четыре единицы техники и 13 человек личного состава. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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