Андрей Воронов покидает пост главы Нового Уренгоя

28 июня 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов стал врио главы Нового Уренгоя 7 сентября 2020 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов уходит со своего поста. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Воронов уже сообщил подчиненным о принятом решении — захотел сменить вид деятельности. Такая перестановка может быть связана с 50-летием газовой столицы. Губернатор хочет поменять главу города, юбилей которого курирует сам вице-премьер Александр Новак», — рассказал агентству инсайдер. Другой источник сообщил URA.RU, что отставка Воронова с поста главы газовой столицы Ямала — скорее, карьерный скачок. По его версии, Воронову поручат новые, глобальные задачи. В пресс-службе губернатора ЯНАО коротко сообщили, что глава Нового Уренгоя покидает пост по собственному желанию в связи с необходимостью решения других задач. Подробности пока не раскрываются. Андрей Воронов был назначен врио главы Нового Уренгоя 7 сентября 2020 года после того, как предыдущий мэр Иван Костогриз досрочно сложил полномочия. Позднее, 5 октября, городская дума единогласно поддержала его вступление в должность мэра. В сентябре 2025 года Новый Уренгой будет праздновать 50-летие. По поручению Владимира Путина, куратором праздника назначен вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов уходит со своего поста. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Воронов уже сообщил подчиненным о принятом решении — захотел сменить вид деятельности. Такая перестановка может быть связана с 50-летием газовой столицы. Губернатор хочет поменять главу города, юбилей которого курирует сам вице-премьер Александр Новак», — рассказал агентству инсайдер. Другой источник сообщил URA.RU, что отставка Воронова с поста главы газовой столицы Ямала — скорее, карьерный скачок. По его версии, Воронову поручат новые, глобальные задачи. В пресс-службе губернатора ЯНАО коротко сообщили, что глава Нового Уренгоя покидает пост по собственному желанию в связи с необходимостью решения других задач. Подробности пока не раскрываются. Андрей Воронов был назначен врио главы Нового Уренгоя 7 сентября 2020 года после того, как предыдущий мэр Иван Костогриз досрочно сложил полномочия. Позднее, 5 октября, городская дума единогласно поддержала его вступление в должность мэра. В сентябре 2025 года Новый Уренгой будет праздновать 50-летие. По поручению Владимира Путина, куратором праздника назначен вице-премьер правительства РФ Александр Новак.