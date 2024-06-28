Белоусов поручил разобраться с беспилотниками над Черным морем

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов, андрей белоусов
Белоусов поручил генштабу ВС РФ принять меры реагирования на провокации ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования в связи с участившимися полетами американских стратегических беспилотников над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что эти полеты направлены на разведку и целеуказание для высокоточного оружия, поставляемого Украине.

«Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что полеты БПЛА США над акваторией Черного моря свидетельствуют о вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине.

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Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования в связи с участившимися полетами американских стратегических беспилотников над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что эти полеты направлены на разведку и целеуказание для высокоточного оружия, поставляемого Украине. «Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что полеты БПЛА США над акваторией Черного моря свидетельствуют о вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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