Белоусов поручил разобраться с беспилотниками над Черным морем

28 июня 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

Белоусов поручил генштабу ВС РФ принять меры реагирования на провокации ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования в связи с участившимися полетами американских стратегических беспилотников над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что эти полеты направлены на разведку и целеуказание для высокоточного оружия, поставляемого Украине. «Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации», — сообщило ведомство в своем telegram-канале . Там отметили, что полеты БПЛА США над акваторией Черного моря свидетельствуют о вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования в связи с участившимися полетами американских стратегических беспилотников над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что эти полеты направлены на разведку и целеуказание для высокоточного оружия, поставляемого Украине. «Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что полеты БПЛА США над акваторией Черного моря свидетельствуют о вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине.