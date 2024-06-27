Мэр Нового Уренгоя Воронов официально объявил об отставке. Инсайд URA.RU подтвердился

28 июня 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов оставляет должность мэра Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Андрей Воронов сделал официальное заявление об отставке с поста главы Нового Уренгоя (ЯНАО). Глава города сообщил об уходе с должности в личном telegram-канале. «С завтрашнего дня освобождаю рабочий кабинет главы города. Чувства сильные. Четыре мощных года в должности главы в Новом Уренгое — самом прекрасном городе Ямала. Впереди ждут новые задачи», — написал Андрей Воронов. Свою должность Андрей Воронов предложил занять действующему главе Пуровского района Антону Колодину. «Поддерживаю общее решение предложить управление городом Антону Колодину. Под его руководством Пуровский район заметно преобразился, это руководитель с большим опытом. Передам все наработки и планы, городская команда всем поможет на месте», — добавил Воронов. В сентябре 2020 года Андрей Воронов был назначен врио главы Нового Уренгоя, через месяц городская дума единогласно поддержала его вступление в должность. До 2018 года Воронов работал заместителем главы Нового Уренгоя по архитектуре и строительству. Позднее губернатор ЯНАО Артюхов назначил его своим замом в сфере строительства. Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке Воронова с поста мэра газовой столицы Ямала. По версии одного из источников, кадровая перестановка связана с предстоящим 50-летием города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрей Воронов сделал официальное заявление об отставке с поста главы Нового Уренгоя (ЯНАО). Глава города сообщил об уходе с должности в личном telegram-канале. «С завтрашнего дня освобождаю рабочий кабинет главы города. Чувства сильные. Четыре мощных года в должности главы в Новом Уренгое — самом прекрасном городе Ямала. Впереди ждут новые задачи», — написал Андрей Воронов. Свою должность Андрей Воронов предложил занять действующему главе Пуровского района Антону Колодину. «Поддерживаю общее решение предложить управление городом Антону Колодину. Под его руководством Пуровский район заметно преобразился, это руководитель с большим опытом. Передам все наработки и планы, городская команда всем поможет на месте», — добавил Воронов. В сентябре 2020 года Андрей Воронов был назначен врио главы Нового Уренгоя, через месяц городская дума единогласно поддержала его вступление в должность. До 2018 года Воронов работал заместителем главы Нового Уренгоя по архитектуре и строительству. Позднее губернатор ЯНАО Артюхов назначил его своим замом в сфере строительства. Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке Воронова с поста мэра газовой столицы Ямала. По версии одного из источников, кадровая перестановка связана с предстоящим 50-летием города.