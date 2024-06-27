Жители поселка Боровой Чебаркульского района Челябинской области страдают от загрязнения воздуха из-за работы угольного завода. Окна их домов выходят прямо на цех по производству угля, откуда в атмосферу поступает едкий дым, вызывающий першение в горле, аллергии и головные боли у местных жителей. Жители потребовали провести прокурорскую проверку, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.
«Жители вынуждены держать окна закрытыми и не сушить белье на улице, а урожай приходится мыть несколько раз. Обращаемся в прокуратуру и региональное министерство экологии с требованием о проверке в отношении предпринимателей», — говорит Рыжий. В ОНФ отметили, что в поселке проживает около тысячи человек, среди которых много детей, страдающих от негативного воздействия завода.
По словам жителей Борового, предприятие уменьшает объемы выбросов в период проверок, но возобновляет полную работу ночью. Постоянные обращения в различные инстанции пока не привели к решению проблемы. Жители требуют проведения тщательной проверки и принятия мер.
Ранее URA.RU сообщало, что прежде на месте завода располагалась животноводческая площадка, которая не вызывала нареканий у жителей. Ситуация кардинально изменилась после запуска печи по обжигу угля в 2010-х годах.
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