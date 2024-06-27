В компаниях ХМАО вырос спрос на сотрудников без опыта

Компании в ХМАО стали охотнее звать на работу сотрудников без опыта. Количество вакансий для молодых специалистов выросло на 26% с апреля. Спрос в округе наблюдается преимущественно в сфере торговли, поделились с URA.RU аналитики Head Hunter.
«В ХМАО во II квартале было размещено 9,2 тысячи вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Это на 26% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В большинстве случаев это вакансии продавцов-консультантов (18% вакансий для этой специализации), менеджеров по продажам (8%) и водителей (7%)», — говорится в исследовании.
Средняя зарплата у молодых специалистов составляет 57 тысяч рублей. Водителям же предлагают 198 тысяч рублей, машинистам — почти 160 тысяч рублей, а автослесарям — 125 тысяч рублей.
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