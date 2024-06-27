27 июня 2024

В компаниях ХМАО вырос спрос на сотрудников без опыта

© Служба новостей «URA.RU»
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В компаниях ХМАО вырос спрос на продавцов без опыта
В компаниях ХМАО вырос спрос на продавцов без опыта Фото:

Компании в ХМАО стали охотнее звать на работу сотрудников без опыта. Количество вакансий для молодых специалистов выросло на 26% с апреля. Спрос в округе наблюдается преимущественно в сфере торговли, поделились с URA.RU аналитики Head Hunter.

«В ХМАО во II квартале было размещено 9,2 тысячи вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Это на 26% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В большинстве случаев это вакансии продавцов-консультантов (18% вакансий для этой специализации), менеджеров по продажам (8%) и водителей (7%)», — говорится в исследовании.

Средняя зарплата у молодых специалистов составляет 57 тысяч рублей. Водителям же предлагают 198 тысяч рублей, машинистам — почти 160 тысяч рублей, а автослесарям — 125 тысяч рублей.

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Компании в ХМАО стали охотнее звать на работу сотрудников без опыта. Количество вакансий для молодых специалистов выросло на 26% с апреля. Спрос в округе наблюдается преимущественно в сфере торговли, поделились с URA.RU аналитики Head Hunter. «В ХМАО во II квартале было размещено 9,2 тысячи вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Это на 26% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В большинстве случаев это вакансии продавцов-консультантов (18% вакансий для этой специализации), менеджеров по продажам (8%) и водителей (7%)», — говорится в исследовании. Средняя зарплата у молодых специалистов составляет 57 тысяч рублей. Водителям же предлагают 198 тысяч рублей, машинистам — почти 160 тысяч рублей, а автослесарям — 125 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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