27 июня 2024

Медик возглавит район ЯНАО

Главой Пуровского района ЯНАО станет экс-руководитель больницы Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Кирилла Трапезникова назначат главой Пуровского района ЯНАО Фото:
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Экс-главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников получит пост главы Пуровского района ЯНАО. В настоящее время ему поручили исполнять обязанности главы в качестве первого зама. О назначении Трапезникова и. о. главы Пуровского района сообщили на официальном сайте районной администрации.

«На должность исполняющего обязанности главы Пуровского района назначен Кирилл Михайлович Трапезников», — сказано в сообщении. В материале указано, что Трапезников получал высшее образование именно в Пуровском районе — он окончил школу в районном центре Тарко-Сале.

Источники URA.RU отмечают, что назначение Трапезникова выглядит идентичным вступлению в должность предыдущего главы района Антона Колодина. «Сделали первым замом и сразу назначили и. о. главы, позднее он поучаствует в конкурсе на должность. По такой же схеме в 2020 году на должность назначали предыдущего мэра Колодина», — пояснил агентству инсайдер в политблоке Ямала.

У Кирилла Трапезникова уже есть опыт работы в Пуровском районе — здесь он некоторое время возглавлял Тарко-Салинскую районную больницу. Он также работал замом главврача Ноябрьской ЦГБ. Крупнейшую больницу Ямала — Новоуренгойскую ЦГБ — Трапезников возглавил 7 октября 2020 года. На этот пост он перешел с места первого замглавы окружного депздрава.

Предыдущий глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин 28 июня вступил в должность и. о. главы Нового Уренгоя. До этого чиновник сделал заявление об отставке. Ранее URA.RU сообщало об уходе Андрея Воронова с должности главы газовой столицы Ямала

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Экс-главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников получит пост главы Пуровского района ЯНАО. В настоящее время ему поручили исполнять обязанности главы в качестве первого зама. О назначении Трапезникова и. о. главы Пуровского района сообщили на официальном сайте районной администрации. «На должность исполняющего обязанности главы Пуровского района назначен Кирилл Михайлович Трапезников», — сказано в сообщении. В материале указано, что Трапезников получал высшее образование именно в Пуровском районе — он окончил школу в районном центре Тарко-Сале. Источники URA.RU отмечают, что назначение Трапезникова выглядит идентичным вступлению в должность предыдущего главы района Антона Колодина. «Сделали первым замом и сразу назначили и. о. главы, позднее он поучаствует в конкурсе на должность. По такой же схеме в 2020 году на должность назначали предыдущего мэра Колодина», — пояснил агентству инсайдер в политблоке Ямала. У Кирилла Трапезникова уже есть опыт работы в Пуровском районе — здесь он некоторое время возглавлял Тарко-Салинскую районную больницу. Он также работал замом главврача Ноябрьской ЦГБ. Крупнейшую больницу Ямала — Новоуренгойскую ЦГБ — Трапезников возглавил 7 октября 2020 года. На этот пост он перешел с места первого замглавы окружного депздрава. Предыдущий глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин 28 июня вступил в должность и. о. главы Нового Уренгоя. До этого чиновник сделал заявление об отставке. Ранее URA.RU сообщало об уходе Андрея Воронова с должности главы газовой столицы Ямала
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