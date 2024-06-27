27 июня 2024

В Екатеринбурге установлен новый рекорд по стобалльникам на ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году 114 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
В этом году 114 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов Фото:

В Екатеринбурге установлен новый рекорд по количеству выпускников-стобалльников на ЕГЭ. Как сообщили URA.RU в городском департаменте образования, на текущий момент количество отличников — 114.

«В школах, подведомственных департаменту образования администрации Екатеринбурга, 114 стобалльных результатов. По литературе — 34, химии — 17, географии — два, русскому языку — 28, математике профильного уровня — 11, обществознанию — три, физике — 17, английскому языку — один и биологии — один», — сообщили в ведомстве.

В этом году никто из выпускников не набрал максимум на ЕГЭ по информатике и истории. По сравнению с 2023 годом, количество стобалльников возросло более чем в полтора раза (114 против 68). В 2022 году стобалльников было 42.

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В Екатеринбурге установлен новый рекорд по количеству выпускников-стобалльников на ЕГЭ. Как сообщили URA.RU в городском департаменте образования, на текущий момент количество отличников — 114. «В школах, подведомственных департаменту образования администрации Екатеринбурга, 114 стобалльных результатов. По литературе — 34, химии — 17, географии — два, русскому языку — 28, математике профильного уровня — 11, обществознанию — три, физике — 17, английскому языку — один и биологии — один», — сообщили в ведомстве. В этом году никто из выпускников не набрал максимум на ЕГЭ по информатике и истории. По сравнению с 2023 годом, количество стобалльников возросло более чем в полтора раза (114 против 68). В 2022 году стобалльников было 42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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