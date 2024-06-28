Известный комедиант Гарик Харламов впервые показал свою новую жену Екатерину Ковальчук. Видео комик выложил для подписчиков в социальных сетях.
«Мы с женой играем в гляделки с горой. Либо она к нам, либо Магомед», — поделился Харламов в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Сейчас пара проводит медовый месяц.
Ранее стало известно о бракосочетании Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук. Актриса опубликовала свадебные фотографии с известным комиком летом текущего года. В кадре можно было увидеть вазу с белыми пионами и коробочку для обручальных колец. Само ювелирное украшение обошлось почти в 600 тысяч рублей.
Намереваясь вступить в брак еще весной 2024-го, Харламов сообщил эту новость через свой персональный блог. Пост сопровождался фотографией невесты, демонстрирующей кольцо. Пара переживала расставание в феврале, однако последние месяцы их все чаще замечали вместе перед публикой.
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