Гарик Харламов впервые показал свою жену подписчикам. Видео

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Гарик Харламов женился на Екатерине Ковальчук
Гарик Харламов женился на Екатерине Ковальчук Фото:

Известный комедиант Гарик Харламов впервые показал свою новую жену Екатерину Ковальчук. Видео комик выложил для подписчиков в социальных сетях. 

«Мы с женой играем в гляделки с горой. Либо она к нам, либо Магомед», — поделился Харламов в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Сейчас пара проводит медовый месяц.

Ранее стало известно о бракосочетании Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук. Актриса опубликовала свадебные фотографии с известным комиком летом текущего года. В кадре можно было увидеть вазу с белыми пионами и коробочку для обручальных колец. Само ювелирное украшение обошлось почти в 600 тысяч рублей.

Намереваясь вступить в брак еще весной 2024-го, Харламов сообщил эту новость через свой персональный блог. Пост сопровождался фотографией невесты, демонстрирующей кольцо. Пара переживала расставание в феврале, однако последние месяцы их все чаще замечали вместе перед публикой.

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Известный комедиант Гарик Харламов впервые показал свою новую жену Екатерину Ковальчук. Видео комик выложил для подписчиков в социальных сетях.  «Мы с женой играем в гляделки с горой. Либо она к нам, либо Магомед», — поделился Харламов в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Сейчас пара проводит медовый месяц. Ранее стало известно о бракосочетании Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук. Актриса опубликовала свадебные фотографии с известным комиком летом текущего года. В кадре можно было увидеть вазу с белыми пионами и коробочку для обручальных колец. Само ювелирное украшение обошлось почти в 600 тысяч рублей. Намереваясь вступить в брак еще весной 2024-го, Харламов сообщил эту новость через свой персональный блог. Пост сопровождался фотографией невесты, демонстрирующей кольцо. Пара переживала расставание в феврале, однако последние месяцы их все чаще замечали вместе перед публикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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