Новая жена Харламова похвасталась кольцом за 600 тысяч

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Харламов подарил Ковальчук кольцо за полмиллиона рублей
Харламов подарил Ковальчук кольцо за полмиллиона рублей Фото:

Известный комик Гарик Харламов подарил своей новой жене, актрисе Екатерине Ковальчук кольцо более чем за полмиллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Звездач».

«Украшение выполнено из платины с бриллиантами круглой огранки, расположенными по кругу в канальной закрепке. Общий вес камня — карат», — сообщил telegram-канал «Звездач». Там же отметили, что стоимость ювелирного украшения более шести тысяч долларов или около 599 тысяч рублей.

Ковальчук показала кольцо, подаренное Харламовым
Ковальчук показала кольцо, подаренное Харламовым
Фото:

Ранее стало известно о свадьбе Гарика Харламова на Екатерине Ковальчук. Актриса показала фото со свадьбы с юмористом в начале лета. На фото Ковальчук было видно вазу с белыми пионами, а на столе стояла коробка, похожая на ту, которую используют для обручальных колец. 

Жениться комик решил в мае 2024 году. Этим он поделился в своем личном блоге. В фотографии к посту он запечатлел невесту с обручальным кольцом на пальце. До этого, в феврале 2024 года, пара расставалась. Однако в последнее время они стали чаще появляться вместе на публике.

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Известный комик Гарик Харламов подарил своей новой жене, актрисе Екатерине Ковальчук кольцо более чем за полмиллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Звездач». «Украшение выполнено из платины с бриллиантами круглой огранки, расположенными по кругу в канальной закрепке. Общий вес камня — карат», — сообщил telegram-канал «Звездач». Там же отметили, что стоимость ювелирного украшения более шести тысяч долларов или около 599 тысяч рублей. Ранее стало известно о свадьбе Гарика Харламова на Екатерине Ковальчук. Актриса показала фото со свадьбы с юмористом в начале лета. На фото Ковальчук было видно вазу с белыми пионами, а на столе стояла коробка, похожая на ту, которую используют для обручальных колец.  Жениться комик решил в мае 2024 году. Этим он поделился в своем личном блоге. В фотографии к посту он запечатлел невесту с обручальным кольцом на пальце. До этого, в феврале 2024 года, пара расставалась. Однако в последнее время они стали чаще появляться вместе на публике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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