Новая жена Харламова похвасталась кольцом за 600 тысяч

Известный комик Гарик Харламов подарил своей новой жене, актрисе Екатерине Ковальчук кольцо более чем за полмиллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Звездач».
«Украшение выполнено из платины с бриллиантами круглой огранки, расположенными по кругу в канальной закрепке. Общий вес камня — карат», — сообщил telegram-канал «Звездач». Там же отметили, что стоимость ювелирного украшения более шести тысяч долларов или около 599 тысяч рублей.
Ранее стало известно о свадьбе Гарика Харламова на Екатерине Ковальчук. Актриса показала фото со свадьбы с юмористом в начале лета. На фото Ковальчук было видно вазу с белыми пионами, а на столе стояла коробка, похожая на ту, которую используют для обручальных колец.
Жениться комик решил в мае 2024 году. Этим он поделился в своем личном блоге. В фотографии к посту он запечатлел невесту с обручальным кольцом на пальце. До этого, в феврале 2024 года, пара расставалась. Однако в последнее время они стали чаще появляться вместе на публике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.