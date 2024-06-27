Текслер первым из кандидатов в губернаторы Челябинской области сдал документы в избирком

Текслер подал документы в губернаторы Челябинской области

28 июня 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 28 июня подал в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме. «Хочу сказать спасибо депутатам органов местного самоуправления за успешное прохождение муниципального фильтра, который предусмотрен по закону. В кандидаты меня выдвинула „Единая Россия“, но, разумеется, я работал, работаю и буду работать на благо всех жителей Челябинской области вне зависимости от политических предпочтений. Задача — развивать регион, сделать его регионом абсолютных возможностей. Будем работать дальше и двигаться только вперед», — прокомментировал Текслер. Текслер идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Соперниками Текслера на выборах станут Виталий Пашин (ЛДПР), Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Ярослав Щербаков («Яблоко»), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») и Владимир Медведев («Партия пенсионеров»). Документы для регистрации в качестве кандидатов они могут сдать до 4 июля. Выборы губернатора пройдут в Челябинской области осенью. Проголосовать за своего кандидата ее жители смогут два дня подряд — 7 и 8 сентября. Одновременно состоятся первые после 2014 года выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер 28 июня подал в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме. «Хочу сказать спасибо депутатам органов местного самоуправления за успешное прохождение муниципального фильтра, который предусмотрен по закону. В кандидаты меня выдвинула „Единая Россия“, но, разумеется, я работал, работаю и буду работать на благо всех жителей Челябинской области вне зависимости от политических предпочтений. Задача — развивать регион, сделать его регионом абсолютных возможностей. Будем работать дальше и двигаться только вперед», — прокомментировал Текслер. Текслер идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». Соперниками Текслера на выборах станут Виталий Пашин (ЛДПР), Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Ярослав Щербаков («Яблоко»), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») и Владимир Медведев («Партия пенсионеров»). Документы для регистрации в качестве кандидатов они могут сдать до 4 июля. Выборы губернатора пройдут в Челябинской области осенью. Проголосовать за своего кандидата ее жители смогут два дня подряд — 7 и 8 сентября. Одновременно состоятся первые после 2014 года выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти.