На пилораме в Свердловской области сгорел рабочий

28 июня 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Следователи СКР и сотрудники МЧС начали расследование Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Полевском (Свердловская область) днем 25 июня во время пожара на пилораме сгорел 47-летний рабочий. С сильными ожогами мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Ущерб для предприятия достиг трех миллионов рублей, рассказали URA.RU правоохранители. «На пилораме в поселке Зюзельском города Полевского, произошел пожар, в ходе которого обширные ожоги получил мужчина. С полученными повреждениями он был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось», — следует из сообщения пресс-службы регионального СУ СКР. Следователи совместно с сотрудниками МЧС организовали расследование. Возможной причиной ЧП могло стать замыкание электропроводки. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в результате пожара выгорели стены, оборудование, а также обрушилась часть кровли ангара. По предварительным данным, очаг возгорания находился около электрощитка. «Сотрудник территориального ОВД установили личность погибшего. Предварительный ущерб от пожара составил порядка трех миллионов рублей», — подчеркнул полковник Горелых, отметив, что рабочий трудился на производстве неофициально. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Полевском (Свердловская область) днем 25 июня во время пожара на пилораме сгорел 47-летний рабочий. С сильными ожогами мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Ущерб для предприятия достиг трех миллионов рублей, рассказали URA.RU правоохранители. «На пилораме в поселке Зюзельском города Полевского, произошел пожар, в ходе которого обширные ожоги получил мужчина. С полученными повреждениями он был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось», — следует из сообщения пресс-службы регионального СУ СКР. Следователи совместно с сотрудниками МЧС организовали расследование. Возможной причиной ЧП могло стать замыкание электропроводки. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в результате пожара выгорели стены, оборудование, а также обрушилась часть кровли ангара. По предварительным данным, очаг возгорания находился около электрощитка. «Сотрудник территориального ОВД установили личность погибшего. Предварительный ущерб от пожара составил порядка трех миллионов рублей», — подчеркнул полковник Горелых, отметив, что рабочий трудился на производстве неофициально.