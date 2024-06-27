27 июня 2024

На пилораме в Свердловской области сгорел рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следователи СКР и сотрудники МЧС начали расследование Фото:

В Полевском (Свердловская область) днем 25 июня во время пожара на пилораме сгорел 47-летний рабочий. С сильными ожогами мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Ущерб для предприятия достиг трех миллионов рублей, рассказали URA.RU правоохранители.

«На пилораме в поселке Зюзельском города Полевского, произошел пожар, в ходе которого обширные ожоги получил мужчина. С полученными повреждениями он был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось», — следует из сообщения пресс-службы регионального СУ СКР. Следователи совместно с сотрудниками МЧС организовали расследование. Возможной причиной ЧП могло стать замыкание электропроводки.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в результате пожара выгорели стены, оборудование, а также обрушилась часть кровли ангара. По предварительным данным, очаг возгорания находился около электрощитка. «Сотрудник территориального ОВД установили личность погибшего. Предварительный ущерб от пожара составил порядка трех миллионов рублей», — подчеркнул полковник Горелых, отметив, что рабочий трудился на производстве неофициально.

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В Полевском (Свердловская область) днем 25 июня во время пожара на пилораме сгорел 47-летний рабочий. С сильными ожогами мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Ущерб для предприятия достиг трех миллионов рублей, рассказали URA.RU правоохранители. «На пилораме в поселке Зюзельском города Полевского, произошел пожар, в ходе которого обширные ожоги получил мужчина. С полученными повреждениями он был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось», — следует из сообщения пресс-службы регионального СУ СКР. Следователи совместно с сотрудниками МЧС организовали расследование. Возможной причиной ЧП могло стать замыкание электропроводки. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в результате пожара выгорели стены, оборудование, а также обрушилась часть кровли ангара. По предварительным данным, очаг возгорания находился около электрощитка. «Сотрудник территориального ОВД установили личность погибшего. Предварительный ущерб от пожара составил порядка трех миллионов рублей», — подчеркнул полковник Горелых, отметив, что рабочий трудился на производстве неофициально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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