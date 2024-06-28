В ХМАО в ДТП на «трассе смерти» погиб подросток. Видео

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб подросток из ХМАО
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В ДТП на "трассе смерти" в Нефтеюганском районе погиб 15-летний подросток
В ДТП на "трассе смерти" в Нефтеюганском районе погиб 15-летний подросток Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 15-летний подросток. Он был пассажиром легковушки, в которую врезался грузовик с песком. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«На 769-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошло столкновение трех автомобилей: "Урала", "Хово" и "Мазды". Предварительно, большегрузы друг за другом двигались в направлении Тюмени. Впереди идущий начал резкое торможение, а водитель автомобиля "Хово" во избежание столкновения свернул и опрокинулся на автомобиль "Мазда" под управлением жительницы Нефтеюганска. Погиб 15-летний пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

При столкновении "Мазду" засыпало песком, который вез в кузове один из самосвалов. Обстоятельства смертельного ДТП выясняют полицейские.

Ранее URA.RU сообщало о другом ДТП в Сургуте. По дороге в городской аэропорт столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погибли два человека.

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В Нефтеюганском районе ХМАО в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 15-летний подросток. Он был пассажиром легковушки, в которую врезался грузовик с песком. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «На 769-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошло столкновение трех автомобилей: "Урала", "Хово" и "Мазды". Предварительно, большегрузы друг за другом двигались в направлении Тюмени. Впереди идущий начал резкое торможение, а водитель автомобиля "Хово" во избежание столкновения свернул и опрокинулся на автомобиль "Мазда" под управлением жительницы Нефтеюганска. Погиб 15-летний пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении. При столкновении "Мазду" засыпало песком, который вез в кузове один из самосвалов. Обстоятельства смертельного ДТП выясняют полицейские. Ранее URA.RU сообщало о другом ДТП в Сургуте. По дороге в городской аэропорт столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погибли два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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