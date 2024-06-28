В Нефтеюганском районе ХМАО в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 15-летний подросток. Он был пассажиром легковушки, в которую врезался грузовик с песком. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«На 769-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошло столкновение трех автомобилей: "Урала", "Хово" и "Мазды". Предварительно, большегрузы друг за другом двигались в направлении Тюмени. Впереди идущий начал резкое торможение, а водитель автомобиля "Хово" во избежание столкновения свернул и опрокинулся на автомобиль "Мазда" под управлением жительницы Нефтеюганска. Погиб 15-летний пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении.
При столкновении "Мазду" засыпало песком, который вез в кузове один из самосвалов. Обстоятельства смертельного ДТП выясняют полицейские.
Ранее URA.RU сообщало о другом ДТП в Сургуте. По дороге в городской аэропорт столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погибли два человека.
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