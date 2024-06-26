В Сургуте в ДТП погибло два человека

В ДТП два человека погибло, двое пострадали
В Сургуте в ДТП на улице Аэрофлотской в результате ДТП погибло два человека. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«На Аэрофлотской столкнулось четыре автомобиля. По предварительным данным, два человека погибло, и двое пострадали», — сообщил собеседник.
В полиции подтвердили информацию о ДТП, но одно это было или несколько, не уточнили. Данные по погибшим также уточняются. «На место выехала группа. Выясняют подробности случившегося», — сообщили в управление МВД по Сургуту.
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