Exxpress: подчиненные главы МИД Германии Бербок попали под следствие

Начато расследование против сотрудников министерства иностранных дел Германии, возглавляемого Анналеной Бербок. Работников подозревают в раздаче разрешений на въезд в страну мигрантам с поддельными документами. Об этом сообщила австрийская газета
«Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными», — сообщило издание. Прокуратура подозревает сотрудников МИД ФРГ в даче указаний посольствам и консульствам одобрять въезд в страну.
Ранее Варшава обвинила Берлин в поддержке нелегальной миграции. Главред журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко сообщил, что причиной спора между странами стали беженцы из Украины, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.