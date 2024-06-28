В мире Европа Exxpress: подчиненные главы МИД Германии Бербок попали под следствие 28 июня 2024 в 13:51 Размер текста - 17 + Подчиненные Бербок попали под следствие Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Начато расследование против сотрудников министерства иностранных дел Германии, возглавляемого Анналеной Бербок. Работников подозревают в раздаче разрешений на въезд в страну мигрантам с поддельными документами. Об этом сообщила австрийская газета Exxpress . «Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными», — сообщило издание. Прокуратура подозревает сотрудников МИД ФРГ в даче указаний посольствам и консульствам одобрять въезд в страну. Ранее Варшава обвинила Берлин в поддержке нелегальной миграции. Главред журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко сообщил, что причиной спора между странами стали беженцы из Украины, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Начато расследование против сотрудников министерства иностранных дел Германии, возглавляемого Анналеной Бербок. Работников подозревают в раздаче разрешений на въезд в страну мигрантам с поддельными документами. Об этом сообщила австрийская газета Exxpress. «Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными», — сообщило издание. Прокуратура подозревает сотрудников МИД ФРГ в даче указаний посольствам и консульствам одобрять въезд в страну. Ранее Варшава обвинила Берлин в поддержке нелегальной миграции. Главред журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко сообщил, что причиной спора между странами стали беженцы из Украины, передает 360.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям