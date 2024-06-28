Exxpress: подчиненные главы МИД Германии Бербок попали под следствие

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НАТО. stock,  stock, Анналена Бербок
Подчиненные Бербок попали под следствие Фото:

Начато расследование против сотрудников министерства иностранных дел Германии, возглавляемого Анналеной Бербок. Работников подозревают в раздаче разрешений на въезд в страну мигрантам с поддельными документами. Об этом сообщила австрийская газета Exxpress.

«Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными», — сообщило издание. Прокуратура подозревает сотрудников МИД ФРГ в даче указаний посольствам и консульствам одобрять въезд в страну.

Ранее Варшава обвинила Берлин в поддержке нелегальной миграции. Главред журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко сообщил, что причиной спора между странами стали беженцы из Украины, передает 360.ru.

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Начато расследование против сотрудников министерства иностранных дел Германии, возглавляемого Анналеной Бербок. Работников подозревают в раздаче разрешений на въезд в страну мигрантам с поддельными документами. Об этом сообщила австрийская газета Exxpress. «Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными», — сообщило издание. Прокуратура подозревает сотрудников МИД ФРГ в даче указаний посольствам и консульствам одобрять въезд в страну. Ранее Варшава обвинила Берлин в поддержке нелегальной миграции. Главред журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко сообщил, что причиной спора между странами стали беженцы из Украины, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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