В Челябинске диверсанта, устроившего поджог у аэропорта, отправили в колонию

Антона Леонюка приговорили к 15 годам колонии строгого режима Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Челябинец Антон Леонюк, обвиняемый в диверсии и поджоге релейных шкафов вблизи аэропорта «Курчатов», 28 июня получил 15 колонии строгого режима. Как передает корреспондент URA.RU из зала Челябинского областного суда, первые пять лет диверсант проведет в тюрьме

«Признать Антона Леонюка виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Первые пять лет отбывания наказания в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Алексей Лихачев.

В пользу РЖД с диверсанта взыскали 284 тысячи 130 рублей. На заседании стало известно, что мужчина окончил девять классов, а в 20 лет прошел срочную службу в войсках РФ.

Сотрудники УФСБ региона оперативно задержали поджигателя в августе 2023 года. Им оказался 29-летний безработный челябинец. Выяснилось, что мужчина был подписан на соцсети, связанные с террористическим подразделением ВСУ «Легион Свобода России» (признано террористический и экстремистской организацией, запрещено на территории РФ).

Преступление было совершено в ночь на 13 августа. У обгоревшего релейного шкафа обнаружили бутылку из-под горючего и окурок сигареты. Угрозы пассажирам при это не возникло — по линии курсируют только грузовые составы.