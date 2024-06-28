Диверсанту-поджигателю, задержанному ФСБ в Челябинске, вынесли приговор. Фото, видео

В Челябинске диверсанта, устроившего поджог у аэропорта, отправили в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над диверсантом Антоном Леонюком в Челябинске
Антона Леонюка приговорили к 15 годам колонии строгого режима Фото:

Челябинец Антон Леонюк, обвиняемый в диверсии и поджоге релейных шкафов вблизи аэропорта «Курчатов», 28 июня получил 15 колонии строгого режима. Как передает корреспондент URA.RU из зала Челябинского областного суда, первые пять лет диверсант проведет в тюрьме

«Признать Антона Леонюка виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Первые пять лет отбывания наказания в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Алексей Лихачев.

В пользу РЖД с диверсанта взыскали 284 тысячи 130 рублей. На заседании стало известно, что мужчина окончил девять классов, а в 20 лет прошел срочную службу в войсках РФ.

Сотрудники УФСБ региона оперативно задержали поджигателя в августе 2023 года. Им оказался 29-летний безработный челябинец. Выяснилось, что мужчина был подписан на соцсети, связанные с террористическим подразделением ВСУ «Легион Свобода России» (признано террористический и экстремистской организацией, запрещено на территории РФ).

Преступление было совершено в ночь на 13 августа. У обгоревшего релейного шкафа обнаружили бутылку из-под горючего и окурок сигареты. Угрозы пассажирам при это не возникло — по линии курсируют только грузовые составы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинец Антон Леонюк, обвиняемый в диверсии и поджоге релейных шкафов вблизи аэропорта «Курчатов», 28 июня получил 15 колонии строгого режима. Как передает корреспондент URA.RU из зала Челябинского областного суда, первые пять лет диверсант проведет в тюрьме «Признать Антона Леонюка виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Первые пять лет отбывания наказания в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Алексей Лихачев. В пользу РЖД с диверсанта взыскали 284 тысячи 130 рублей. На заседании стало известно, что мужчина окончил девять классов, а в 20 лет прошел срочную службу в войсках РФ. Сотрудники УФСБ региона оперативно задержали поджигателя в августе 2023 года. Им оказался 29-летний безработный челябинец. Выяснилось, что мужчина был подписан на соцсети, связанные с террористическим подразделением ВСУ «Легион Свобода России» (признано террористический и экстремистской организацией, запрещено на территории РФ). Преступление было совершено в ночь на 13 августа. У обгоревшего релейного шкафа обнаружили бутылку из-под горючего и окурок сигареты. Угрозы пассажирам при это не возникло — по линии курсируют только грузовые составы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...