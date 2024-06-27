27 июня 2024

Роспотребнадзор объяснил, чем опасны ягоды и фрукты в уличных лавках ХМАО

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о рисках покупки фруктов и ягод у дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, овощи, торговля, фрукты, виды перми, торговля на улице
Продаваемые у дорог ягоды и фрукты могут быть опасны для здоровья Фото:

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о рисках покупки фруктов и ягод у дорог. Продаваемая в таких местах продукция может быть опасна для здоровья из-за возможного содержания тяжелых металлов, рассказали URA.RU в ведомстве.

«Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. На каждый товар должен быть оформлен ценник, но подойдет и общий прайс-лист, который покажут покупателю», — поясняют в ведомстве.

Инспекторы рекомендуют также избегать покупки порченой или разрезанной продукции, в которой быстро размножаются вредные микроорганизмы. Сами места торговли должны быть под навесом, а фрукты и овощи храниться на стеллажах, а не на земле. «По просьбе покупателя, продавец должен предоставить документы на продукцию, подтверждающие ее качество, безопасность и происхождение», — уточняет окружной Роспотребнадзор.

Ранее URA.RU рассказывало, что ранняя бахчевая продукция может содержать повышенное количество нитратов. Определить плохой арбуз можно по цвету мякоти.

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Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о рисках покупки фруктов и ягод у дорог. Продаваемая в таких местах продукция может быть опасна для здоровья из-за возможного содержания тяжелых металлов, рассказали URA.RU в ведомстве. «Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. На каждый товар должен быть оформлен ценник, но подойдет и общий прайс-лист, который покажут покупателю», — поясняют в ведомстве. Инспекторы рекомендуют также избегать покупки порченой или разрезанной продукции, в которой быстро размножаются вредные микроорганизмы. Сами места торговли должны быть под навесом, а фрукты и овощи храниться на стеллажах, а не на земле. «По просьбе покупателя, продавец должен предоставить документы на продукцию, подтверждающие ее качество, безопасность и происхождение», — уточняет окружной Роспотребнадзор. Ранее URA.RU рассказывало, что ранняя бахчевая продукция может содержать повышенное количество нитратов. Определить плохой арбуз можно по цвету мякоти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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