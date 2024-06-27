Роспотребнадзор объяснил, чем опасны ягоды и фрукты в уличных лавках ХМАО

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о рисках покупки фруктов и ягод у дорог. Продаваемая в таких местах продукция может быть опасна для здоровья из-за возможного содержания тяжелых металлов, рассказали URA.RU в ведомстве.
«Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. На каждый товар должен быть оформлен ценник, но подойдет и общий прайс-лист, который покажут покупателю», — поясняют в ведомстве.
Инспекторы рекомендуют также избегать покупки порченой или разрезанной продукции, в которой быстро размножаются вредные микроорганизмы. Сами места торговли должны быть под навесом, а фрукты и овощи храниться на стеллажах, а не на земле. «По просьбе покупателя, продавец должен предоставить документы на продукцию, подтверждающие ее качество, безопасность и происхождение», — уточняет окружной Роспотребнадзор.
Ранее URA.RU рассказывало, что ранняя бахчевая продукция может содержать повышенное количество нитратов. Определить плохой арбуз можно по цвету мякоти.
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