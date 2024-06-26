Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о ядовитых арбузах

Роспотребнадзор ХМАО: определить ядовитый арбуз можно по цвету мякоти

27 июня 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Определить арбуз с высоким содержанием нитратов можно по цвету мякоти Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе появились в продаже первые арбузы, при этом ранняя бахчевая продукция может содержать повышенное количество нитратов. Определить плохой арбуз можно по ярко-красной мякоти с фиолетовым оттенком, рассказали URA.RU в окружном Роспотребнадзоре. «Приобретая раннюю продукцию следует помнить о рисках высокого содержания в бахчевых нитратов. Достоверно определить их наличие можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти „плохого“ арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корке, не белые, а с оттенками желтого», — рассказали URA.RU в ведомстве. Помимо цвета мякоти, эксперты обращают внимание на характер поверхности среза: у арбузов с нормальным содержанием нитратов она должна быть не гладкой и глянцевой, а искриться крупинками. Несмотря на риски, не вся ранняя продукция опасна для здоровья. «Импорт, соседство с теплыми странами, использование тех же теплиц и работа агрономов над расширением разнообразия сортов (в том числе скороспелых) творят чудеса — арбузами в нашей стране можно лакомиться если уж не круглый год, то все летние месяцы и пару осенних точно», — уточняют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала дешеветь клубника. Тогда цена на продукцию, в зависимости от сорта и страны-поставщика, упала почти до 25%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе появились в продаже первые арбузы, при этом ранняя бахчевая продукция может содержать повышенное количество нитратов. Определить плохой арбуз можно по ярко-красной мякоти с фиолетовым оттенком, рассказали URA.RU в окружном Роспотребнадзоре. «Приобретая раннюю продукцию следует помнить о рисках высокого содержания в бахчевых нитратов. Достоверно определить их наличие можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти „плохого“ арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корке, не белые, а с оттенками желтого», — рассказали URA.RU в ведомстве. Помимо цвета мякоти, эксперты обращают внимание на характер поверхности среза: у арбузов с нормальным содержанием нитратов она должна быть не гладкой и глянцевой, а искриться крупинками. Несмотря на риски, не вся ранняя продукция опасна для здоровья. «Импорт, соседство с теплыми странами, использование тех же теплиц и работа агрономов над расширением разнообразия сортов (в том числе скороспелых) творят чудеса — арбузами в нашей стране можно лакомиться если уж не круглый год, то все летние месяцы и пару осенних точно», — уточняют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала дешеветь клубника. Тогда цена на продукцию, в зависимости от сорта и страны-поставщика, упала почти до 25%.