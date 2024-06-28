В Челябинске заменят перевозчика, бросившего маршрут из-за нехватки водителей

В Челябинске на маршрут 136к с 1 июля выйдет новый перевозчик. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок». Прежний перевозчик отказался от маршрута из-за отсутствия водителей.
«На маршрут 136к с 1 июля выйдет новый перевозчик. Будет сокращен интервал движения в пиковые часы до восьми минут за счет использования 13 автобусов малого класса», — уточнили в пресс-службе организации.
В ведомстве добавили, что новым перевозчиком на этом маршруте станет ООО «Единение» (руководитель С. В. Маколов). Он обеспечит транспортное сообщение между поселками «Вишневая горка» и «Западный». Кроме того, в организации сообщили о планах развития транспортного сообщения по данному направлению.
Ранее URA.RU сообщало, что от маршрута 136к отказался перевозчик. Жители микрорайонов в западной части города пожаловались на сложности проезда до центра Челябинска.
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