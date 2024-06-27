Губернатор ЯНАО Артюхов принял экзамен у будущих чиновников

Дмитрий Артюхов посетил заключительный этап ямальской «Школы кадрового резерва»Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Будущие работники государственных структур поучаствовали в заключительном этапе ямальской «Школы кадрового резерва». В мероприятии принимал участие глава региона Дмитрий Артюхов, — сообщили в telegram-канале «Пул 89».
«Губернатор принял выпускной экзамен управленцев, которые подготовили варианты решения пяти задач, стоящих перед округом, — это развитие рынка арендного жилья, карты „Морошка“, повышение рождаемости, управление коммунальной инфраструктурой, продвижение бренда Ямала», — сказано в посте. В мероприятии также участвовали заместители губернатора и глава Лабытнанги Марина Трескова.
«Школа кадрового резерва» создана губернатором Ямала Дмитрием Артюховым для подготовки эффективных кадров. Ранее URA.RU сообщало о старте набора на третий поток образовательного проекта.
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Будущие работники государственных структур поучаствовали в заключительном этапе ямальской «Школы кадрового резерва». В мероприятии принимал участие глава региона Дмитрий Артюхов, — сообщили в telegram-канале «Пул 89». «Губернатор принял выпускной экзамен управленцев, которые подготовили варианты решения пяти задач, стоящих перед округом, — это развитие рынка арендного жилья, карты „Морошка“, повышение рождаемости, управление коммунальной инфраструктурой, продвижение бренда Ямала», — сказано в посте. В мероприятии также участвовали заместители губернатора и глава Лабытнанги Марина Трескова. «Школа кадрового резерва» создана губернатором Ямала Дмитрием Артюховым для подготовки эффективных кадров. Ранее URA.RU сообщало о старте набора на третий поток образовательного проекта.