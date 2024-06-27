27 июня 2024

Губернатор ЯНАО Артюхов принял экзамен у будущих чиновников

Губернатор ЯНАО Артюхов посетил заключительный этап «Школы кадрового резерва»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов посетил заключительный этап ямальской «Школы кадрового резерва» Фото:

Будущие работники государственных структур поучаствовали в заключительном этапе ямальской «Школы кадрового резерва». В мероприятии принимал участие глава региона Дмитрий Артюхов, — сообщили в telegram-канале «Пул 89».

«Губернатор принял выпускной экзамен управленцев, которые подготовили варианты решения пяти задач, стоящих перед округом, — это развитие рынка арендного жилья, карты „Морошка“, повышение рождаемости, управление коммунальной инфраструктурой, продвижение бренда Ямала», — сказано в посте. В мероприятии также участвовали заместители губернатора и глава Лабытнанги Марина Трескова.

«Школа кадрового резерва» создана губернатором Ямала Дмитрием Артюховым для подготовки эффективных кадров. Ранее URA.RU сообщало о старте набора на третий поток образовательного проекта.

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Будущие работники государственных структур поучаствовали в заключительном этапе ямальской «Школы кадрового резерва». В мероприятии принимал участие глава региона Дмитрий Артюхов, — сообщили в telegram-канале «Пул 89». «Губернатор принял выпускной экзамен управленцев, которые подготовили варианты решения пяти задач, стоящих перед округом, — это развитие рынка арендного жилья, карты „Морошка“, повышение рождаемости, управление коммунальной инфраструктурой, продвижение бренда Ямала», — сказано в посте. В мероприятии также участвовали заместители губернатора и глава Лабытнанги Марина Трескова. «Школа кадрового резерва» создана губернатором Ямала Дмитрием Артюховым для подготовки эффективных кадров. Ранее URA.RU сообщало о старте набора на третий поток образовательного проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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