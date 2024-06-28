В Москве автомобиль придавил сотрудника ГИБДД на показательном выступлении. Видео

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Сотрудник ГИБДД, которого придавило машиной в Москве, выжил и был госпитализирован, пишет Mash
Сотрудник ГИБДД, которого придавило машиной в Москве, выжил и был госпитализирован, пишет Mash Фото:

В Москве в Ивантеевке во время показательных выступлений на сотрудника ГИБДД опрокинулся служебный автомобиль профессиональной пилотажной группы «Каскад». Пострадавшему удалось выжить. Об этом сообщает telegram-канал Mash. 

«Служебное авто рухнуло на инспектора ГИБДД во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке», — передает telegram-канал. Инцидент произошел в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД.

На показательных выступлениях принимала участие профессиональная пилотажная группа «Каскад». Автомобиль одного из участников при выполнении трюка придавил сотрудника ГИБДД транспортным средством, он протащил по земле несколько метров. Мужчина смогу выжить при помощи защитного шлема на голове, его госпитализировали в больницу. 

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В Москве в Ивантеевке во время показательных выступлений на сотрудника ГИБДД опрокинулся служебный автомобиль профессиональной пилотажной группы «Каскад». Пострадавшему удалось выжить. Об этом сообщает telegram-канал Mash.  «Служебное авто рухнуло на инспектора ГИБДД во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке», — передает telegram-канал. Инцидент произошел в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. На показательных выступлениях принимала участие профессиональная пилотажная группа «Каскад». Автомобиль одного из участников при выполнении трюка придавил сотрудника ГИБДД транспортным средством, он протащил по земле несколько метров. Мужчина смогу выжить при помощи защитного шлема на голове, его госпитализировали в больницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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