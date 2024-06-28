В Москве в Ивантеевке во время показательных выступлений на сотрудника ГИБДД опрокинулся служебный автомобиль профессиональной пилотажной группы «Каскад». Пострадавшему удалось выжить. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Служебное авто рухнуло на инспектора ГИБДД во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке», — передает telegram-канал. Инцидент произошел в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД.
На показательных выступлениях принимала участие профессиональная пилотажная группа «Каскад». Автомобиль одного из участников при выполнении трюка придавил сотрудника ГИБДД транспортным средством, он протащил по земле несколько метров. Мужчина смогу выжить при помощи защитного шлема на голове, его госпитализировали в больницу.
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