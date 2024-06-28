Прокуратура возбудила уголовное дело против блогера и писательницы Эйдельман*

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Против Эйдельман* было возбуждено уголовное дело, пишет московская прокуратура Фото:

Историк, писательница и блогер Тамара Эйдельман* (признана иноагентом) проходит по уголовному делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ», — передает telegram-канал прокуратуры. На данный момент расследование по делу находится на контроле федеральной централизованной системы органов.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы вынес решение о выписке штрафа для Эйдельман за нарушение закона об иноагентах. Она была обвинена в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, опубликовав своим материалы без плашки причастности к иноагетам, пишет 360.ru.

Кроме того, позже отмечалось, что на Эйдельман, певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) и актрису Яну Троянову (признана иноагентом) могут завести уголовное дело о реабилитации нацизма. Это произошло в связи с тем, что Троянова в одном из интервью сделала заявление, направленное на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по национальному признаку. В свою очередь, Монеточка продолжает распространять свои материалы без соответствующих указаний, а Эйдельман разместила видео, в котором содержалось высказывание, содержащее неуважение ко Дню воинской славы РФ, пишет деловое издание «Взгляд».

*Тамара Эйдельман признана иноагентом

*Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) признана иноагентом

*Актриса Яна Троянова признана иноагентом

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Историк, писательница и блогер Тамара Эйдельман* (признана иноагентом) проходит по уголовному делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает прокуратура Москвы. «По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ», — передает telegram-канал прокуратуры. На данный момент расследование по делу находится на контроле федеральной централизованной системы органов. Ранее Дорогомиловский суд Москвы вынес решение о выписке штрафа для Эйдельман за нарушение закона об иноагентах. Она была обвинена в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, опубликовав своим материалы без плашки причастности к иноагетам, пишет 360.ru. Кроме того, позже отмечалось, что на Эйдельман, певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) и актрису Яну Троянову (признана иноагентом) могут завести уголовное дело о реабилитации нацизма. Это произошло в связи с тем, что Троянова в одном из интервью сделала заявление, направленное на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по национальному признаку. В свою очередь, Монеточка продолжает распространять свои материалы без соответствующих указаний, а Эйдельман разместила видео, в котором содержалось высказывание, содержащее неуважение ко Дню воинской славы РФ, пишет деловое издание «Взгляд». *Тамара Эйдельман признана иноагентом *Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) признана иноагентом *Актриса Яна Троянова признана иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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