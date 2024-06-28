Самолет, летевший в Тюмень, экстренно сел в Челябинске из-за недостатка топлива

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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Утром самолет вылетел из Челябинска в Тюмень Фото:

Самолету авиакомпании «Ютэйр» не хватило топлива до Тюмени, поэтому он экстренно сел в Челябинске. Об этом рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«При выполнении рейса ПАО „Авиакомпания Ютэйр“ №ЮТ-453 сообщением Москва-Тюмень экипаж воздушного судна принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту города Челябинск, в связи с недостаточным остатком топлива на судне», — рассказали в пресс-службе. Борт посадили ночью 28 июня.

Утром самолет вылетел в Тюмень. Пассажирам оказали все необходимые услуги. По данным telegram-канала AVIAINCIDENT, на момент посадки в Челябинске топлива хватило бы еще на 10 минут.

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Самолету авиакомпании «Ютэйр» не хватило топлива до Тюмени, поэтому он экстренно сел в Челябинске. Об этом рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. «При выполнении рейса ПАО „Авиакомпания Ютэйр“ №ЮТ-453 сообщением Москва-Тюмень экипаж воздушного судна принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту города Челябинск, в связи с недостаточным остатком топлива на судне», — рассказали в пресс-службе. Борт посадили ночью 28 июня. Утром самолет вылетел в Тюмень. Пассажирам оказали все необходимые услуги. По данным telegram-канала AVIAINCIDENT, на момент посадки в Челябинске топлива хватило бы еще на 10 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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