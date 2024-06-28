Самолет, летевший в Тюмень, экстренно сел в Челябинске из-за недостатка топлива

Самолету авиакомпании «Ютэйр» не хватило топлива до Тюмени, поэтому он экстренно сел в Челябинске. Об этом рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
«При выполнении рейса ПАО „Авиакомпания Ютэйр“ №ЮТ-453 сообщением Москва-Тюмень экипаж воздушного судна принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту города Челябинск, в связи с недостаточным остатком топлива на судне», — рассказали в пресс-службе. Борт посадили ночью 28 июня.
Утром самолет вылетел в Тюмень. Пассажирам оказали все необходимые услуги. По данным telegram-канала AVIAINCIDENT, на момент посадки в Челябинске топлива хватило бы еще на 10 минут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.