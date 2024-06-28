Никита Михалков ответил челябинским студентам на вопросы о патриотизме

28 июня 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Никата Михалков вручил отличникам ЮУрГУ красные дипломы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и народный артист РФ Никита Михалков провели встречу со студентами ЮУрГУ, где известный режиссер ответил на вопросы о патриотизме. Мероприятие прошло в рамках «Больших гастролей» и получило название «Разговор о смыслах». «Патриотизм — это ставить интересы своей отчизны выше всех интересов остального мира», — ответил Михалков на вопрос студента. «Встреча получилась очень душевная, искренняя, как всегда это и получается у Никиты Сергеевича. Я ему очень благодарен», — поделился впечатлениями Алексей Текслер. Текслер выразил признательность Михалкову за участие в событии и за спектакль «12», который с успехом прошел в Магнитогорске и представлен челябинской публике. На встрече кроме патриотизма обсуждались темы образования молодежи, современных ценностей, русской культуры, истории России. Михалков подчеркнул важность ставить интересы отчизны выше всех остальных, а Текслер говорил о необходимости больше говорить о стране и ее истории. Ранее URA.RU сообщало о том, что Никита Михалков вручит красные дипломы студентам Южном-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Режиссер встретился с сотрудниками и студентами университета в актовом зале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и народный артист РФ Никита Михалков провели встречу со студентами ЮУрГУ, где известный режиссер ответил на вопросы о патриотизме. Мероприятие прошло в рамках «Больших гастролей» и получило название «Разговор о смыслах». «Патриотизм — это ставить интересы своей отчизны выше всех интересов остального мира», — ответил Михалков на вопрос студента. «Встреча получилась очень душевная, искренняя, как всегда это и получается у Никиты Сергеевича. Я ему очень благодарен», — поделился впечатлениями Алексей Текслер. Текслер выразил признательность Михалкову за участие в событии и за спектакль «12», который с успехом прошел в Магнитогорске и представлен челябинской публике. На встрече кроме патриотизма обсуждались темы образования молодежи, современных ценностей, русской культуры, истории России. Михалков подчеркнул важность ставить интересы отчизны выше всех остальных, а Текслер говорил о необходимости больше говорить о стране и ее истории. Ранее URA.RU сообщало о том, что Никита Михалков вручит красные дипломы студентам Южном-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Режиссер встретился с сотрудниками и студентами университета в актовом зале.