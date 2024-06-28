Никита Михалков ответил челябинским студентам на вопросы о патриотизме

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и народный артист РФ Никита Михалков провели встречу со студентами ЮУрГУ, где известный режиссер ответил на вопросы о патриотизме. Мероприятие прошло в рамках «Больших гастролей» и получило название «Разговор о смыслах».
«Патриотизм — это ставить интересы своей отчизны выше всех интересов остального мира», — ответил Михалков на вопрос студента. «Встреча получилась очень душевная, искренняя, как всегда это и получается у Никиты Сергеевича. Я ему очень благодарен», — поделился впечатлениями Алексей Текслер.
Текслер выразил признательность Михалкову за участие в событии и за спектакль «12», который с успехом прошел в Магнитогорске и представлен челябинской публике. На встрече кроме патриотизма обсуждались темы образования молодежи, современных ценностей, русской культуры, истории России. Михалков подчеркнул важность ставить интересы отчизны выше всех остальных, а Текслер говорил о необходимости больше говорить о стране и ее истории.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Никита Михалков вручит красные дипломы студентам Южном-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Режиссер встретился с сотрудниками и студентами университета в актовом зале.
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