Никита Михалков вручит студентам челябинского вуза красные дипломы

Михалков лично вручит выпускникам ЮУрГУ красные дипломы
В Южном-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) 28 июня пройдет торжественная церемония вручения дипломов. С успешным окончанием вуза студентов поздравит кинорежиссер Никита Михалков, сообщили в пресс-службе университета.
«Гостем нашего университета стал Никита Сергеевич Михалков — известный кинорежиссер и актер. Он встретится с сотрудниками и студентами университета в актовом зале», — рассказали в пресс-службе вуза.
На церемонию Михалков приехал вместе с губернатором Алексеем Текслером. Отличникам красные дипломы режиссер вручит лично.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.