Никита Михалков вручит студентам челябинского вуза красные дипломы

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, михалков никита
Михалков лично вручит выпускникам ЮУрГУ красные дипломы Фото:

В Южном-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) 28 июня пройдет торжественная церемония вручения дипломов. С успешным окончанием вуза студентов поздравит кинорежиссер Никита Михалков, сообщили в пресс-службе университета.

«Гостем нашего университета стал Никита Сергеевич Михалков — известный кинорежиссер и актер. Он встретится с сотрудниками и студентами университета в актовом зале», — рассказали в пресс-службе вуза.

На церемонию Михалков приехал вместе с губернатором Алексеем Текслером. Отличникам красные дипломы режиссер вручит лично.

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В Южном-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) 28 июня пройдет торжественная церемония вручения дипломов. С успешным окончанием вуза студентов поздравит кинорежиссер Никита Михалков, сообщили в пресс-службе университета. «Гостем нашего университета стал Никита Сергеевич Михалков — известный кинорежиссер и актер. Он встретится с сотрудниками и студентами университета в актовом зале», — рассказали в пресс-службе вуза. На церемонию Михалков приехал вместе с губернатором Алексеем Текслером. Отличникам красные дипломы режиссер вручит лично.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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