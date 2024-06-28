Никита Михалков вручит студентам челябинского вуза красные дипломы

28 июня 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Михалков лично вручит выпускникам ЮУрГУ красные дипломы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Южном-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) 28 июня пройдет торжественная церемония вручения дипломов. С успешным окончанием вуза студентов поздравит кинорежиссер Никита Михалков, сообщили в пресс-службе университета. «Гостем нашего университета стал Никита Сергеевич Михалков — известный кинорежиссер и актер. Он встретится с сотрудниками и студентами университета в актовом зале», — рассказали в пресс-службе вуза. На церемонию Михалков приехал вместе с губернатором Алексеем Текслером. Отличникам красные дипломы режиссер вручит лично. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Южном-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) 28 июня пройдет торжественная церемония вручения дипломов. С успешным окончанием вуза студентов поздравит кинорежиссер Никита Михалков, сообщили в пресс-службе университета. «Гостем нашего университета стал Никита Сергеевич Михалков — известный кинорежиссер и актер. Он встретится с сотрудниками и студентами университета в актовом зале», — рассказали в пресс-службе вуза. На церемонию Михалков приехал вместе с губернатором Алексеем Текслером. Отличникам красные дипломы режиссер вручит лично.