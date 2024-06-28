Свердловский депутат Иванов предложил отправлять самокаты в зону СВО

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Клипарт, разное. Екатеринбург, самокаты, самокат, стоянка самокатов, парковка самокатов
Самокаты помогут перевозить мины и бесшумно передвигаться на позиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский депутат Госудмы Максим Иванов на фоне просьб участников спецоперации и «переизбытка» электросамокатов в Екатеринбурге предложил отправлять устройства СИМ на фронт. Он рассказал, что самокаты помогут военнослужащим бесшумно передвигаться на позиции и перевозить противотанковые мины.

«Оказывается, кое-где на передовой есть запрос на электросамокаты. В частности, один из командиров запросил несколько единиц такой техники для гранатометного взвода, чтобы бесшумно гонять между позициями. Есть запрос от группы минеров: говорят, на самокат можно погрузить до четырех противотанковым мин», — написал Иванов в своем telegram-канале.

По его словам, от этого станет легче и солдатам, и мирным гражданам, которые регулярно попадают в аварию с самокатчиками. «Смотрю на многочисленные мнения, что в Екатеринбурге, скажем деликатно, переизбыток самокатов. Задумался. Не целесообразно ли часть этой техники направить парням на СВО?» — отметил депутат.

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Свердловский депутат Госудмы Максим Иванов на фоне просьб участников спецоперации и «переизбытка» электросамокатов в Екатеринбурге предложил отправлять устройства СИМ на фронт. Он рассказал, что самокаты помогут военнослужащим бесшумно передвигаться на позиции и перевозить противотанковые мины. «Оказывается, кое-где на передовой есть запрос на электросамокаты. В частности, один из командиров запросил несколько единиц такой техники для гранатометного взвода, чтобы бесшумно гонять между позициями. Есть запрос от группы минеров: говорят, на самокат можно погрузить до четырех противотанковым мин», — написал Иванов в своем telegram-канале. По его словам, от этого станет легче и солдатам, и мирным гражданам, которые регулярно попадают в аварию с самокатчиками. «Смотрю на многочисленные мнения, что в Екатеринбурге, скажем деликатно, переизбыток самокатов. Задумался. Не целесообразно ли часть этой техники направить парням на СВО?» — отметил депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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