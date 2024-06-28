Свердловский депутат Иванов предложил отправлять самокаты в зону СВО

28 июня 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Самокаты помогут перевозить мины и бесшумно передвигаться на позиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский депутат Госудмы Максим Иванов на фоне просьб участников спецоперации и «переизбытка» электросамокатов в Екатеринбурге предложил отправлять устройства СИМ на фронт. Он рассказал, что самокаты помогут военнослужащим бесшумно передвигаться на позиции и перевозить противотанковые мины. «Оказывается, кое-где на передовой есть запрос на электросамокаты. В частности, один из командиров запросил несколько единиц такой техники для гранатометного взвода, чтобы бесшумно гонять между позициями. Есть запрос от группы минеров: говорят, на самокат можно погрузить до четырех противотанковым мин», — написал Иванов в своем telegram-канале. По его словам, от этого станет легче и солдатам, и мирным гражданам, которые регулярно попадают в аварию с самокатчиками. «Смотрю на многочисленные мнения, что в Екатеринбурге, скажем деликатно, переизбыток самокатов. Задумался. Не целесообразно ли часть этой техники направить парням на СВО?» — отметил депутат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский депутат Госудмы Максим Иванов на фоне просьб участников спецоперации и «переизбытка» электросамокатов в Екатеринбурге предложил отправлять устройства СИМ на фронт. Он рассказал, что самокаты помогут военнослужащим бесшумно передвигаться на позиции и перевозить противотанковые мины. «Оказывается, кое-где на передовой есть запрос на электросамокаты. В частности, один из командиров запросил несколько единиц такой техники для гранатометного взвода, чтобы бесшумно гонять между позициями. Есть запрос от группы минеров: говорят, на самокат можно погрузить до четырех противотанковым мин», — написал Иванов в своем telegram-канале. По его словам, от этого станет легче и солдатам, и мирным гражданам, которые регулярно попадают в аварию с самокатчиками. «Смотрю на многочисленные мнения, что в Екатеринбурге, скажем деликатно, переизбыток самокатов. Задумался. Не целесообразно ли часть этой техники направить парням на СВО?» — отметил депутат.