Свердловский депутат Иванов предложил отправлять самокаты в зону СВО

Свердловский депутат Госудмы Максим Иванов на фоне просьб участников спецоперации и «переизбытка» электросамокатов в Екатеринбурге предложил отправлять устройства СИМ на фронт. Он рассказал, что самокаты помогут военнослужащим бесшумно передвигаться на позиции и перевозить противотанковые мины.
«Оказывается, кое-где на передовой есть запрос на электросамокаты. В частности, один из командиров запросил несколько единиц такой техники для гранатометного взвода, чтобы бесшумно гонять между позициями. Есть запрос от группы минеров: говорят, на самокат можно погрузить до четырех противотанковым мин», — написал Иванов в своем telegram-канале.
По его словам, от этого станет легче и солдатам, и мирным гражданам, которые регулярно попадают в аварию с самокатчиками. «Смотрю на многочисленные мнения, что в Екатеринбурге, скажем деликатно, переизбыток самокатов. Задумался. Не целесообразно ли часть этой техники направить парням на СВО?» — отметил депутат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!