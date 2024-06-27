В ХМАО завезли потенциально опасные ягоды, фрукты и овощи из Киргизии и Казахстана

Поставщики из Киргизии и Казахстана завезли в ХМАО фрукты, ягоду, овощи и пищевую зелень, которые не прошли проверку фитосанитарного карантинного контроля. Поэтому продукты могут быть потенциально опасными. Об этом сообщил Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на своем сайте.
«За период с 1 мая по 26 июня 2024 года сотрудниками Россельхознадзора были выявлены многочисленные факты нарушений при доставке в ХМАО овощей, фруктов, ягод и пищевой зелени из Республики Кыргызстан (грузополучатель — ООО „ФЭМ-ПРО“) и из Республики Казахстан (грузополучатель ООО „Основание“) . Данные юридические лица, зарегистрированные в Москве, своевременно не известили о завершении перевозки партий подкарантинной продукции: соответственно, не предоставили ее для проведения фитосанитарного карантинного контроля», — говорится в сообщении.
Опасными для здоровья могут оказаться и фрукты с ягодами, которые продают в ХМАО около дорог. Такая продукция может впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
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