27 июня 2024

В ХМАО завезли потенциально опасные ягоды, фрукты и овощи из Киргизии и Казахстана

В ХМАО завезли потенциально опасные партии ягод, фруктов и овощей из стран СНГ
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО завезли потенциально опасную ягоду, овощи и фрукты из стран СНГ
В ХМАО завезли потенциально опасную ягоду, овощи и фрукты из стран СНГ Фото:

Поставщики из Киргизии и Казахстана завезли в ХМАО фрукты, ягоду, овощи и пищевую зелень, которые не прошли проверку фитосанитарного карантинного контроля. Поэтому продукты могут быть потенциально опасными. Об этом сообщил Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на своем сайте.

«За период с 1 мая по 26 июня 2024 года сотрудниками Россельхознадзора были выявлены многочисленные факты нарушений при доставке в ХМАО овощей, фруктов, ягод и пищевой зелени из Республики Кыргызстан (грузополучатель — ООО „ФЭМ-ПРО“) и из Республики Казахстан (грузополучатель ООО „Основание“) . Данные юридические лица, зарегистрированные в Москве, своевременно не известили о завершении перевозки партий подкарантинной продукции: соответственно, не предоставили ее для проведения фитосанитарного карантинного контроля», — говорится в сообщении.

Опасными для здоровья могут оказаться и фрукты с ягодами, которые продают в ХМАО около дорог. Такая продукция может впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

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Поставщики из Киргизии и Казахстана завезли в ХМАО фрукты, ягоду, овощи и пищевую зелень, которые не прошли проверку фитосанитарного карантинного контроля. Поэтому продукты могут быть потенциально опасными. Об этом сообщил Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на своем сайте. «За период с 1 мая по 26 июня 2024 года сотрудниками Россельхознадзора были выявлены многочисленные факты нарушений при доставке в ХМАО овощей, фруктов, ягод и пищевой зелени из Республики Кыргызстан (грузополучатель — ООО „ФЭМ-ПРО“) и из Республики Казахстан (грузополучатель ООО „Основание“) . Данные юридические лица, зарегистрированные в Москве, своевременно не известили о завершении перевозки партий подкарантинной продукции: соответственно, не предоставили ее для проведения фитосанитарного карантинного контроля», — говорится в сообщении. Опасными для здоровья могут оказаться и фрукты с ягодами, которые продают в ХМАО около дорог. Такая продукция может впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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