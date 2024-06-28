Режиссер Никита Михалков дал характеристику жителям Челябинской области. Видео

Режиссер Никита Михалков считает челябинцев чувственными и внимательными

28 июня 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Никита Михалков восхитился челябинцами, присутствующими на встрече Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народный артист РФ Никита Михалков после встречи со студентами Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) дал характеристику жителям Челябинской области. Кинорежиссер назвал челябинцев внимательными, чувственными и настороженными. «Потрясающий зритель: внимательный, настороженный по началу и очень чувственный по результату. Когда энергия на сцене совпадает с энергией в зале — это самое лучшее, что может произойти», — ответил Михалков на вопрос депутата Госдумы от Челябинской области Яны Лантратовой. Видео, где она спрашивает артиста о впечатлениях от жителей региона, чиновница поделилась в своем telegram-канале. Михалков приехал в Челбинскую область 28 июня. Он провел встречу совместно с губернатором Алексеем Текслером, где они вместе со студентами ЮУрГУ поговорили о патриотизме. Артист также вручил красные дипломы выпускникам вуза. Меропритие прошло в рамках «Больших гастролей» и получило название «Разговор о смыслах». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист РФ Никита Михалков после встречи со студентами Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) дал характеристику жителям Челябинской области. Кинорежиссер назвал челябинцев внимательными, чувственными и настороженными. «Потрясающий зритель: внимательный, настороженный по началу и очень чувственный по результату. Когда энергия на сцене совпадает с энергией в зале — это самое лучшее, что может произойти», — ответил Михалков на вопрос депутата Госдумы от Челябинской области Яны Лантратовой. Видео, где она спрашивает артиста о впечатлениях от жителей региона, чиновница поделилась в своем telegram-канале. Михалков приехал в Челбинскую область 28 июня. Он провел встречу совместно с губернатором Алексеем Текслером, где они вместе со студентами ЮУрГУ поговорили о патриотизме. Артист также вручил красные дипломы выпускникам вуза. Меропритие прошло в рамках «Больших гастролей» и получило название «Разговор о смыслах».