Режиссер Никита Михалков дал характеристику жителям Челябинской области. Видео

Режиссер Никита Михалков считает челябинцев чувственными и внимательными
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, михалков никита
Никита Михалков восхитился челябинцами, присутствующими на встрече Фото:

Народный артист РФ Никита Михалков после встречи со студентами Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) дал характеристику жителям Челябинской области. Кинорежиссер назвал челябинцев внимательными, чувственными и настороженными.

«Потрясающий зритель: внимательный, настороженный по началу и очень чувственный по результату. Когда энергия на сцене совпадает с энергией в зале — это самое лучшее, что может произойти», — ответил Михалков на вопрос депутата Госдумы от Челябинской области Яны Лантратовой. Видео, где она спрашивает артиста о впечатлениях от жителей региона, чиновница поделилась в своем telegram-канале.

Михалков приехал в Челбинскую область 28 июня. Он провел встречу совместно с губернатором Алексеем Текслером, где они вместе со студентами ЮУрГУ поговорили о патриотизме. Артист также вручил красные дипломы выпускникам вуза. Меропритие прошло в рамках «Больших гастролей» и получило название «Разговор о смыслах».

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Народный артист РФ Никита Михалков после встречи со студентами Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) дал характеристику жителям Челябинской области. Кинорежиссер назвал челябинцев внимательными, чувственными и настороженными. «Потрясающий зритель: внимательный, настороженный по началу и очень чувственный по результату. Когда энергия на сцене совпадает с энергией в зале — это самое лучшее, что может произойти», — ответил Михалков на вопрос депутата Госдумы от Челябинской области Яны Лантратовой. Видео, где она спрашивает артиста о впечатлениях от жителей региона, чиновница поделилась в своем telegram-канале. Михалков приехал в Челбинскую область 28 июня. Он провел встречу совместно с губернатором Алексеем Текслером, где они вместе со студентами ЮУрГУ поговорили о патриотизме. Артист также вручил красные дипломы выпускникам вуза. Меропритие прошло в рамках «Больших гастролей» и получило название «Разговор о смыслах».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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