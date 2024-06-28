Shot: в школе Нурмагомедова нашли бойцов, общавшихся с террористами в Дагестане

28 июня 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

Три бойца школы Нурмагомедова близко общались с одним из террористов, устроивших стрельбу в Дагестане Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Силовики выявили трех бойцов школы Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале, которые близко общались с участником терактов в Дагестане. В этой школе учился один из принимавших участие в стрельбе в Республике террористов Гаджимурад Кагиров. «Силовики установили трех бойцов школы Абдулманапа Нурмагомедова, которые близко общались с участником терактов в Дагестане», — пишут в telegram-канале Shot со ссылкой на свой источник. В скором времени в рамках расследования произошедшего могут допросить бойцов, общавшихся с Гаджимурадом Кагировым. Кроме того, уже был опрошен старший тренер и другие спортсмены. У всех проверяли документы. Ранее URA.RU сообщало, что в Махачкале школу имени Абдулманапа Нурмагомедова окружили силовики, предварительно, в ней могут проходить оперативные мероприятия по делу о терактах в Дагестане. По данным «Царьграда», Кагиров был не только воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова, но и членом бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles FC. В Махачкале и Дербенте 23 июня произошла серия терактов. Вооруженные боевики напали на синагогу, православные храмы и пост ДПС. В результате этого погибло свыше 15 полицейских и четыре мирных жителя. Организатором теракта был сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, установили в суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики выявили трех бойцов школы Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале, которые близко общались с участником терактов в Дагестане. В этой школе учился один из принимавших участие в стрельбе в Республике террористов Гаджимурад Кагиров. «Силовики установили трех бойцов школы Абдулманапа Нурмагомедова, которые близко общались с участником терактов в Дагестане», — пишут в telegram-канале Shot со ссылкой на свой источник. В скором времени в рамках расследования произошедшего могут допросить бойцов, общавшихся с Гаджимурадом Кагировым. Кроме того, уже был опрошен старший тренер и другие спортсмены. У всех проверяли документы. Ранее URA.RU сообщало, что в Махачкале школу имени Абдулманапа Нурмагомедова окружили силовики, предварительно, в ней могут проходить оперативные мероприятия по делу о терактах в Дагестане. По данным «Царьграда», Кагиров был не только воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова, но и членом бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles FC. В Махачкале и Дербенте 23 июня произошла серия терактов. Вооруженные боевики напали на синагогу, православные храмы и пост ДПС. В результате этого погибло свыше 15 полицейских и четыре мирных жителя. Организатором теракта был сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, установили в суде.